У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО

У Луцьку на вулиці Набережній протягом ранку сталося дві аварії.ДТП трапилися 26 грудня.У першій аварії зіткнулися легковий автомобіль Opel і фургон Fiat Scudo. Обидва авто їхали в бік вулиці Ківерцівської. За перехрестям Набережної з Яровицею Opel "навздогнав" Fiat.Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Про постраждалих не повідомляли.Друга аварія трапилася неподалік кільця, де перетинаються Набережна і вулиці Устилузька та Шевченка. Тут теж зіткнулися два авто. Пошкодження не такі значні.Обставини подій з'ясовує поліція.