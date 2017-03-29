У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:16
У Луцьку на вулиці Набережній протягом ранку сталося дві аварії.
ДТП трапилися 26 грудня.
У першій аварії зіткнулися легковий автомобіль Opel і фургон Fiat Scudo. Обидва авто їхали в бік вулиці Ківерцівської. За перехрестям Набережної з Яровицею Opel "навздогнав" Fiat.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Про постраждалих не повідомляли.
Друга аварія трапилася неподалік кільця, де перетинаються Набережна і вулиці Устилузька та Шевченка. Тут теж зіткнулися два авто. Пошкодження не такі значні.
Обставини подій з'ясовує поліція.
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ДТП трапилися 26 грудня.
У першій аварії зіткнулися легковий автомобіль Opel і фургон Fiat Scudo. Обидва авто їхали в бік вулиці Ківерцівської. За перехрестям Набережної з Яровицею Opel "навздогнав" Fiat.
Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Про постраждалих не повідомляли.
Друга аварія трапилася неподалік кільця, де перетинаються Набережна і вулиці Устилузька та Шевченка. Тут теж зіткнулися два авто. Пошкодження не такі значні.
Обставини подій з'ясовує поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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