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У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО

У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
У Луцьку на вулиці Набережній протягом ранку сталося дві аварії.

ДТП трапилися 26 грудня.

У першій аварії зіткнулися легковий автомобіль Opel і фургон Fiat Scudo. Обидва авто їхали в бік вулиці Ківерцівської. За перехрестям Набережної з Яровицею Opel "навздогнав" Fiat.

Автомобілі зазнали значних пошкоджень. Про постраждалих не повідомляли.

Друга аварія трапилася неподалік кільця, де перетинаються Набережна і вулиці Устилузька та Шевченка. Тут теж зіткнулися два авто. Пошкодження не такі значні.

Обставини подій з'ясовує поліція.

У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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