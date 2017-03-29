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Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*

Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*
Хочете придбати заміський будинок, але бракує грошей? Компанія "Інвестор" пропонує простору та комфортну квартиру на межі Луцька та села Липини в ЖК "Юпітер" за акційною ціною, яка здійснить ваше бажання.

Як повідомили у компанії, йдеться про дворівневу 4-кімнатну квартиру на останньому поверсі будинку. Ціна оселі - всього лиш 39 900 доларів.

Також "Інвестор" пропонує покупцям дизайн квартири. Наприклад, у дитячій кімнаті можна додати космічності за допомогою подушок-зірок, а вашу малечу розважатимуть фігурки тварин. У спальні зручно розташувати 48-дюймову плазму, яку щасливому власнику 4-кімнатної квартири дарує компанія-забудовник.

А жінки обов'язково вподобають дизайн та поліфункціональність сходів.

Зразок дизайну квартири в «Юпітері»
Зразок дизайну квартири в «Юпітері»
Зразок дизайну квартири в «Юпітері»
Зразок дизайну квартири в «Юпітері»
Зразок дизайну квартири в «Юпітері»
Зразок дизайну квартири в «Юпітері»


Також покупець житла в "Юпітері" автоматично стає учасником акції від "Інвестора" та виробника меблів "Інтерремо". Кожен власник помешкання отримає можливість виграти кухню за індивідуальним замовленням.

Нагадаємо, житловий комплекс "Юпітер" створений для тих людей, які прагнуть втекти від шуму та пилу міських вулиць, але при цьому не хочуть втрачати його атрибутів та комфорту. Зручне розташування, низький показник густоти населення, закрита територія та власна інфраструктура гарантують затишок та спокій.

Щоб отримати більше інформації, телефонуйте: 096 030 20 10, або завітайте до відділів продажів: вул. Коперника, 13В або другий поверх РЦ "Промінь", м. Луцьк.

Планування квартири
Планування квартири
Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*

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Теги: Інвестор, реклама, Луцьк, ЖК Юпітер, житло, варте уваги
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