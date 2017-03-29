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П’яний водій на BMW зніс огорожу в Луцьку і втік

П’яний водій на BMW зніс огорожу в Луцьку і втік
Патрульні затримали водія, який у стані алкогольного сп’яніння врізався у паркан та втік із місця ДТП.

Про це повідомили в управлінні патрульної поліції Луцька.

Екіпаж приблизно о 13:00 сьогодні, 26 грудня, отримав повідомлення про пошкодження огорожі на кільці Соборності-Гордіюк. На місці події винуватця пригоди не виявили, однак були уламки автомобіля та номерний знак.

Згодом, оформляючи неподалік іншу ДТП, патрульні побачили транспортний засіб, який міг бути причетним до пошкодження огорожі. Правоохоронці подали вимогу про зупинку, однак водій BMW почав їхати в бік вулиць Конякіна-Карбишева.

«Подальших вимог про зупинку водій не виконував. Втікаючи від нас, мало не збив мотоцикліста, міг скоїти наїзд і на інших учасників дорожнього руху. Однак, буквально через 10 хвилин, ми таки заблокували його у дворі будинку по вулиці Конякіна», - розповідає про денну пригоду командир 1 роти Олександр Оліферчук.

Огляд у присутності свідків на стан сп’яніння показав 1, 80 проміле, що в 9 разів вище норми.

Патрульні встановили, що 5 грудня цього 31-річного порушника вже притягували до відповідальності через керування в стані сп’яніння, відповідно, він не мав посвідчення водія.

Цього разу особа отримала 5 протоколів та 1 постанову, у тому числі, за пошкодження дорожньої споруди, залишення місця ДТП і невиконання вимог про зупинку.


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Теги: ДТП, Луцьк
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Коментарі 2
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...а в тюрме сегодня макарооооныыыы.....))
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коли з цими дегенератами наведуть порядок?
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