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На Волині горить коледж

На Волині горить коледж
У волинському райцентрі Любешів 29 грудня сталася пожежа технічного коледжу ЛНТУ.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці райгазети «Нове життя» у Facebook.

За інформацією видання, пожежа виникла близько 21:00 сьогодні, 29 грудня.

«У приміщенні Любешівського технічного коледжу ЛНТУ буквально 30-40 хвилин назад сталося загорання. З вхідних центральних дверей та вікон розповсюджується їдкий дим. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.


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Теги: пожежа
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сьогодні 28 грудня))
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