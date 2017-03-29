На Волині горить коледж
Сьогодні, 22:35
У волинському райцентрі Любешів 29 грудня сталася пожежа технічного коледжу ЛНТУ.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці райгазети «Нове життя» у Facebook.
За інформацією видання, пожежа виникла близько 21:00 сьогодні, 29 грудня.
«У приміщенні Любешівського технічного коледжу ЛНТУ буквально 30-40 хвилин назад сталося загорання. З вхідних центральних дверей та вікон розповсюджується їдкий дим. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці райгазети «Нове життя» у Facebook.
За інформацією видання, пожежа виникла близько 21:00 сьогодні, 29 грудня.
«У приміщенні Любешівського технічного коледжу ЛНТУ буквально 30-40 хвилин назад сталося загорання. З вхідних центральних дверей та вікон розповсюджується їдкий дим. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.
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Коментарі 1
сьогодні 28 грудня))
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