На Волині горить коледж





Про це йдеться у повідомленні на сторінці райгазети «Нове життя» у Facebook.



За інформацією видання, пожежа виникла близько 21:00 сьогодні, 29 грудня.



«У приміщенні Любешівського технічного коледжу ЛНТУ буквально 30-40 хвилин назад сталося загорання. З вхідних центральних дверей та вікон розповсюджується їдкий дим. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському райцентрі Любешів 29 грудня сталася пожежа технічного коледжу ЛНТУ.Про це йдеться у повідомленні на сторінці райгазети «Нове життя» у Facebook.За інформацією видання, пожежа виникла близько 21:00 сьогодні, 29 грудня.«У приміщенні Любешівського технічного коледжу ЛНТУ буквально 30-40 хвилин назад сталося загорання. З вхідних центральних дверей та вікон розповсюджується їдкий дим. На місці працюють пожежники», - йдеться у повідомленні.

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