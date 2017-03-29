Зі сміхом та сльозами: у центрі Луцька вітали звільнених бійців. ФОТО





Зустріч відбулася 29 грудня.



Після нетривалої Артема Віндюка та Володимира Гізуна.



Тут зібралося чимало небайдужих людей, які вітали героїв квітами та подарунками, зокрема, від ТРЦ "ПортCity". Опісля військові капелани відслужили службу біля Стенду Героїв та заспівали "Многії літа". Бійця вручили птахів миру - білих голубів, аби тих випустили в небо та заспівали Гімн України.



"Саме рідні, Батьківщина, знати те, що тебе тут чекають, – це дуже підтримує надію. Я вдячний вам всім, що ви зібралися тут, за подарунки, за все, за моральну підтримку. Було дуже важко, але ми українці, ми волиняни, ми не здаємося. Так само хлопці, які там залишилися, вони не здаються, бо вони знають, що їх обміняють, все буде добре і вони вернуться. Ми любимо свою країну, ми її захищаємо і будемо захищати", - сказав Артем Віндюк.



"Повернемо в склад України Донецьк, Луганськ, Горлівку - вже Горлівка майже під Україною. Ще трохи - буде і Донецьк, і Луганськ під Україною", - зауважив Володимир Гізун.



"А там недалеко й до Криму. Крим наш, Донбас наш. Ми українці і будемо єдині, незважаючи ні на кого і ні на що", - завершив Віндюк.



Також під час заходу волонтер Наталія Попова вручила військовим грошовий подарунок від Благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині".



"І від себе хочу сказати, і від благодійного фонду Степана Івахіва, що ми берем на себе і подальший супровід, і лікування хлопців, тому що, на жаль, не просто все пройшло – великі проблеми зі шлунками, підшлунковими, зубами і головами. Ті тортури, які вони пройшли, я про це говорити не буду. Але ми будемо намагатися вилікувати вас, зробити реабілітацію і в подальшому допомагати вам в житті. Ну, і ви обоє неодружені – чекаємо запрошення на весілля", - підсумувала волонтер.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сотні лучан на Театральному майдані чекали на повернення бійців, звільнених із полону терористів.Зустріч відбулася 29 грудня.Після нетривалої зупинки біля в'їзду до міста , колона вирушила на Театральний майдан, аби й там містяни мали змогу привітати звільнених з полонутаТут зібралося чимало небайдужих людей, які вітали героїв квітами та подарунками, зокрема, від ТРЦ "ПортCity". Опісля військові капелани відслужили службу біля Стенду Героїв та заспівали "Многії літа". Бійця вручили птахів миру - білих голубів, аби тих випустили в небо та заспівали Гімн України."Саме рідні, Батьківщина, знати те, що тебе тут чекають, – це дуже підтримує надію. Я вдячний вам всім, що ви зібралися тут, за подарунки, за все, за моральну підтримку. Було дуже важко, але ми українці, ми волиняни, ми не здаємося. Так само хлопці, які там залишилися, вони не здаються, бо вони знають, що їх обміняють, все буде добре і вони вернуться. Ми любимо свою країну, ми її захищаємо і будемо захищати", - сказав Артем Віндюк."Повернемо в склад України Донецьк, Луганськ, Горлівку - вже Горлівка майже під Україною. Ще трохи - буде і Донецьк, і Луганськ під Україною", - зауважив Володимир Гізун."А там недалеко й до Криму. Крим наш, Донбас наш. Ми українці і будемо єдині, незважаючи ні на кого і ні на що", - завершив Віндюк.Також під час заходу волонтервручила військовим грошовий подарунок від Благодійного фонду Степана Івахіва "Патріоти Волині"."І від себе хочу сказати, і від благодійного фонду Степана Івахіва, що ми берем на себе і подальший супровід, і лікування хлопців, тому що, на жаль, не просто все пройшло – великі проблеми зі шлунками, підшлунковими, зубами і головами. Ті тортури, які вони пройшли, я про це говорити не буду. Але ми будемо намагатися вилікувати вас, зробити реабілітацію і в подальшому допомагати вам в житті. Ну, і ви обоє неодружені – чекаємо запрошення на весілля", - підсумувала волонтер.

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