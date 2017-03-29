Волинські дороги сто років тому. ФОТО
30 грудень, 21:04
Сьогодні мова піде про дороги на Волині сто років тому.
Відомо, що в кінці XIX століття в Російській імперії, до складу якої входила Волинська губернія на 100 мешканців приходилось менше 9 сажнів доріг, тоді як в Франції на 100 мешканців приходилось 600 сажнів. Сажень дорівнює 2,16 метри.
Їзда по тодішніх дорогах тоді була нелегка: вибоїни, річкові перепони і заболочені ділянки. В зимовий період дороги могли значно змінюватися завдяки більш вільному проїзду по замерзлих руслах річок і боліт. Зате в міжсезоння не кожен міг подолати непростий шлях.
Нам вдалось натрапити на колекцію світлин з Австрійського державного архіву, які датуються 1916-1917 роками. Часто водії нарікають на стан волинських доріг в містах та селах.
Давайте ж порівняємо наскільки далеко за сто років пішов прогрес, які дороги на Волині змінились в кращу сторону, а які залишились як то кажуть в стилі «ретро». Отож поїхали в нашу віртуальну подорож по Волині. Свої міркування можете залишати в коментарях.
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Відомо, що в кінці XIX століття в Російській імперії, до складу якої входила Волинська губернія на 100 мешканців приходилось менше 9 сажнів доріг, тоді як в Франції на 100 мешканців приходилось 600 сажнів. Сажень дорівнює 2,16 метри.
Їзда по тодішніх дорогах тоді була нелегка: вибоїни, річкові перепони і заболочені ділянки. В зимовий період дороги могли значно змінюватися завдяки більш вільному проїзду по замерзлих руслах річок і боліт. Зате в міжсезоння не кожен міг подолати непростий шлях.
Нам вдалось натрапити на колекцію світлин з Австрійського державного архіву, які датуються 1916-1917 роками. Часто водії нарікають на стан волинських доріг в містах та селах.
Давайте ж порівняємо наскільки далеко за сто років пішов прогрес, які дороги на Волині змінились в кращу сторону, а які залишились як то кажуть в стилі «ретро». Отож поїхали в нашу віртуальну подорож по Волині. Свої міркування можете залишати в коментарях.
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
І аварій не було, бо жодного бляхара на дорогах
Тоді їздили на конях а зараз барани чи з бляхами чи без блях
Гейропс цілковитий і ніяких москалів...
бідні коники...
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