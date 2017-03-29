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Волинські дороги сто років тому. ФОТО

Волинські дороги сто років тому. ФОТО
Сьогодні мова піде про дороги на Волині сто років тому.

Відомо, що в кінці XIX століття в Російській імперії, до складу якої входила Волинська губернія на 100 мешканців приходилось менше 9 сажнів доріг, тоді як в Франції на 100 мешканців приходилось 600 сажнів. Сажень дорівнює 2,16 метри.

Їзда по тодішніх дорогах тоді була нелегка: вибоїни, річкові перепони і заболочені ділянки. В зимовий період дороги могли значно змінюватися завдяки більш вільному проїзду по замерзлих руслах річок і боліт. Зате в міжсезоння не кожен міг подолати непростий шлях.

Нам вдалось натрапити на колекцію світлин з Австрійського державного архіву, які датуються 1916-1917 роками. Часто водії нарікають на стан волинських доріг в містах та селах.

Давайте ж порівняємо наскільки далеко за сто років пішов прогрес, які дороги на Волині змінились в кращу сторону, а які залишились як то кажуть в стилі «ретро». Отож поїхали в нашу віртуальну подорож по Волині. Свої міркування можете залишати в коментарях.

Ремонт дороги на Волині. Ремонтують солдати айстро-угорської армії.
Ремонт дороги на Волині. Ремонтують солдати айстро-угорської армії.
Дорога Луцьк – Дубно.
Дорога Луцьк – Дубно.
Дороги в місті Ковель.
Дороги в місті Ковель.
Новозбудований міст десь на Волині.
Новозбудований міст десь на Волині.
Дорога в селі Луків (тепер територія Турійського району Волинської області)
Дорога в селі Луків (тепер територія Турійського району Волинської області)
Волинська дорога.
Волинська дорога.
Волинська дорога.
Волинська дорога.
Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.
Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.
Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.
Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.
Дороги на Волині в часи Першої світової війни.
Дороги на Волині в часи Першої світової війни.
Дороги на Волині в часи Першої світової війни.
Дороги на Волині в часи Першої світової війни.
Дорога в центрі села.
Дорога в центрі села.
Міст, який веде до Луцька.
Міст, який веде до Луцька.
Міст через річку Стир, десь на Волині.
Міст через річку Стир, десь на Волині.
Дорога до села Ставище (сучасний Камінь-Каширський район Волинської області).
Дорога до села Ставище (сучасний Камінь-Каширський район Волинської області).
Транспорт австрійської армії на волинській дорозі.
Транспорт австрійської армії на волинській дорозі.
Волинська дорога сто років тому.
Волинська дорога сто років тому.
Мешканці волинського містечка.
Мешканці волинського містечка.
Магазин, де продавали тютюн в одному із містечок на Волині.
Магазин, де продавали тютюн в одному із містечок на Волині.


Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, дорога, фото, цікаво, варте уваги
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Коментарі 4
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І аварій не було, бо жодного бляхара на дорогах
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Тоді їздили на конях а зараз барани чи з бляхами чи без блях
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Гейропс цілковитий і ніяких москалів...
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бідні коники...
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