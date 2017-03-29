Волинські дороги сто років тому. ФОТО

Ремонт дороги на Волині. Ремонтують солдати айстро-угорської армії.

Дорога Луцьк – Дубно.

Дороги в місті Ковель.

Новозбудований міст десь на Волині.

Дорога в селі Луків (тепер територія Турійського району Волинської області)

Волинська дорога.

Волинська дорога.

Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.

Типовий транспорт на дорогах Волині в 1916 році.

Дороги на Волині в часи Першої світової війни.

Дороги на Волині в часи Першої світової війни.

Дорога в центрі села.

Міст, який веде до Луцька.

Міст через річку Стир, десь на Волині.

Дорога до села Ставище (сучасний Камінь-Каширський район Волинської області).

Транспорт австрійської армії на волинській дорозі.

Волинська дорога сто років тому.

Мешканці волинського містечка.

Магазин, де продавали тютюн в одному із містечок на Волині.

Сьогодні мова піде про дороги на Волині сто років тому.Відомо, що в кінці XIX століття в Російській імперії, до складу якої входила Волинська губернія на 100 мешканців приходилось менше 9 сажнів доріг, тоді як в Франції на 100 мешканців приходилось 600 сажнів. Сажень дорівнює 2,16 метри.Їзда по тодішніх дорогах тоді була нелегка: вибоїни, річкові перепони і заболочені ділянки. В зимовий період дороги могли значно змінюватися завдяки більш вільному проїзду по замерзлих руслах річок і боліт. Зате в міжсезоння не кожен міг подолати непростий шлях.Нам вдалось натрапити на колекцію світлин з Австрійського державного архіву, які датуються 1916-1917 роками. Часто водії нарікають на стан волинських доріг в містах та селах.Давайте ж порівняємо наскільки далеко за сто років пішов прогрес, які дороги на Волині змінились в кращу сторону, а які залишились як то кажуть в стилі «ретро». Отож поїхали в нашу віртуальну подорож по Волині. Свої міркування можете залишати в коментарях.Фото - Österreichisches StaatsarchivТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко