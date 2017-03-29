Ялинкові прикраси: історія, мода та раритети. ФОТО

Виготовлення ялинкових прикрас в Російській імперії. поч. ХХ століття.

Виготовлення ялинкових прикрас в Російській імперії. поч. ХХ століття.

Виготовлення ялинкових прикрас в Російській імперії. поч. ХХ століття.

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Раритетні ялинкові прикраси із інтернет-аукціонів

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Новорічні ретро листівки

Щороку більшість волинян напередодні Нового року купує хоча б кілька ялинкових прикрас, щоб поповнити минулорічну колекцію, проте є й такі лучани, які дістають з антресолі запилену коробку з старими ялинковими іграшками, які купували ще батьки та старші родичі. Ялинка та яскраві прикраси щороку створюють настрій для всіх членів сімей незалежно від віку.Адже кожен поряд із зеленою красунею, казковим зимовим вечором, напередодні свята Миколая, Нового Року чи Різдва, згадує дитинство, перший вірш біля ялинки, перший подарунок, червоний ніч Діда Мороза, штучний дощик, який мама пришивала до новорічного костюму, хороводи навколо ялинки, стандартний танець маленьких каченят. Перед очима пробігають кадри із шкільних святкувань, бій курантів опівночі, перший келих шампанського і все це ми бачимо, дивлячись в своє відображення старих ялинкових прикрас. З часом, такі спогади стираються з пам’яті, проте зимові казкові вечори, якраз для того, щоб поринути в приємні спогади.Якщо у вас ще є старі ялинкові прикраси, не спішіть їх викидати. Звичайно, з часом вони можливо втратили свою актуальність і привабливий вигляд, вони в не конкуренції із сучасними, проте це вже історія та раритет, а можливо колись і сімейна реліквія.А чи знаєте ви звідки і коли з’явилась традиція прикрашати ялинку? Як виявилось, цьому маємо завдячувати німецькому богослову Мартіну Лютеру, який поклав початок традиції в 1513 році.Якось напередодні Різдва він повертався додому лісовою стежкою і зупинив свій погляд на нічному небі, його захопила краса зірок, йому навіть здалося, ніби і крони високих сосен іскряться зірочками.Коли Мартін Лютер прийшов додому, поставив на стіл ялинку та прикрасив її свічками, а верхівку зіркою в пам'ять про Віфлеємську зірку. Тому зірка на ялинці, це не пережиток радянського минулого, а релігійний символ з далекого минулого.З кожним роком, антикварні ялинкові іграшки не лише можуть викликати гарні емоції, але й рости в ціні. Чи знали ви, що ялинкова іграшка є об'єктом колекціонування і високо цінується? Якщо ні, то зайдіть хоча б на інтернет аукціон. Можливо у вас дома є справжнє Ельдорадо?!Вартість іграшок неоднакова і залежить від багатьох факторів. На першому місці при оцінці іграшки, враховується рік випуску ялинкової іграшки. Перші прикраси виготовляли в кустарних умовах, тому їх тираж був не великим, тому їх ціна велика.Беззаперечним фактором є стан збереження раритету. Якщо антикварні іграшка рідкісна і збереглася до наших днів в хорошому стані, то її вартість зростає з кожним роком, тому якщо маєте такі в своїй колекції бережіть їх як зіницю ока.Фото - facebook, antikclub, meshok.net, ЦГАКФФДТекст - Тетяна Яцечко-Блаженко