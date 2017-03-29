У луцькому гаражі з’явилися величезні графіті з котами-розбійниками. ФОТО

Андрій Присяжнюк створив чергові графіті. Цього разу його витвори прикрашають стіни одного з приватних гаражів Луцька.



Світлини роботи він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook.



"Остання порція котів в цьому році. Всього найкращого в наступному 2018. Побачимось", - йдеться у дописі.



У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost Андрій розповів, що працював над створенням котів протягом одного дня. Фото ще декількох стін, які, щоправда, без пухнастиків, з’являться згодом.



Нагадаємо, нещодавно художник



Ще раніше він зобразив на стіні школи



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Художникстворив чергові графіті. Цього разу його витвори прикрашають стіни одного з приватних гаражів Луцька.Світлини роботи він оприлюднив 31 грудня на своїй сторінці у Facebook."Остання порція котів в цьому році. Всього найкращого в наступному 2018. Побачимось", - йдеться у дописі.У коментаріАндрій розповів, що працював над створенням котів протягом одного дня. Фото ще декількох стін, які, щоправда, без пухнастиків, з’являться згодом.Нагадаємо, нещодавно художник намалював головних персонажів філософського роману Антуана де Сент-Екзюпері "Маленький принц" на приміщенні хлібзаводу "Теремно Хліб".Ще раніше він зобразив на стіні школи величезний малюнок з совою

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