П'яний жарт чи дуркування: у Нововолинську на балконі вивісили нацистський прапор
Сьогодні, 13:00
У Нововолинську зранку 1 січня 2018 року зафіксували балкон, на який вивісили нацистський прапор.
Відповідну світлину у Facebook виклав Дмитро Романенко.
Він вказав, що фото зробив о 8:40 і додав: "Які думки щодо цього явища?".
Користувачі по різному реагували на це. Зокрема писали:
"Шкода що в нас жартують такими речами, шкода що нема кому "культурно виховати". Шкода що люди не розуміють ціну свастики. Мені гидко"
"Я думаю що вони вже зачекалися повістки з військкомату".
"План-шатун в дії. Перше. Це може бути провокацією самого Дмитра Романенко. Змонтував фото і вкинув. Друге. Це може бути провокацією того, хто знімає за цією адресою квартиру. У будь-якому випадку, треба шукати кому ця провокація вигідна. І третє. Як реагувати? А ніяк. Будь-яка реакція йде на допомогу східним окупантам".
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Відповідну світлину у Facebook виклав Дмитро Романенко.
Він вказав, що фото зробив о 8:40 і додав: "Які думки щодо цього явища?".
Користувачі по різному реагували на це. Зокрема писали:
"Шкода що в нас жартують такими речами, шкода що нема кому "культурно виховати". Шкода що люди не розуміють ціну свастики. Мені гидко"
"Я думаю що вони вже зачекалися повістки з військкомату".
"План-шатун в дії. Перше. Це може бути провокацією самого Дмитра Романенко. Змонтував фото і вкинув. Друге. Це може бути провокацією того, хто знімає за цією адресою квартиру. У будь-якому випадку, треба шукати кому ця провокація вигідна. І третє. Як реагувати? А ніяк. Будь-яка реакція йде на допомогу східним окупантам".
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