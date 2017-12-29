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П'яний жарт чи дуркування: у Нововолинську на балконі вивісили нацистський прапор

П'яний жарт чи дуркування: у Нововолинську на балконі вивісили нацистський прапор
У Нововолинську зранку 1 січня 2018 року зафіксували балкон, на який вивісили нацистський прапор.

Відповідну світлину у Facebook виклав Дмитро Романенко.

Він вказав, що фото зробив о 8:40 і додав: "Які думки щодо цього явища?".

Користувачі по різному реагували на це. Зокрема писали:

"Шкода що в нас жартують такими речами, шкода що нема кому "культурно виховати". Шкода що люди не розуміють ціну свастики. Мені гидко"

"Я думаю що вони вже зачекалися повістки з військкомату".

"План-шатун в дії. Перше. Це може бути провокацією самого Дмитра Романенко. Змонтував фото і вкинув. Друге. Це може бути провокацією того, хто знімає за цією адресою квартиру. У будь-якому випадку, треба шукати кому ця провокація вигідна. І третє. Як реагувати? А ніяк. Будь-яка реакція йде на допомогу східним окупантам".

П'яний жарт чи дуркування: у Нововолинську на балконі вивісили нацистський прапор

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Теги: Нововолинськ
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