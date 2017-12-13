У поліції прокоментували смертельну аварію за участі патрульного в Ковелі

У Ковелі 2 січня близько 19 години, на вулиці Луцькій, водій BMW скоїв наїзд на ВАЗ, який рухався в попутному напрямку.Водієм BMW виявився інспектор патрульної поліції у Волинській області, який не перебував при виконанні службових обов’язків (мав вихідний).Від удару ВАЗ відкинуло за межі проїзної частини, BMW також опинився у кюветі. Водій та пасажир BMW вибігли надавати допомогу потерпілим з ВАЗ. 45-річного водія шпиталізували, а 33-річний пасажир, на жаль, загинув.Водій та пасажир BMW по медичну допомогу не звертались.Інспектор патрульної поліції був тверезим – це підтвердила відповідна перевірка у медичному закладі. За його словами, у ВАЗа не працювали задні габарити, тож він його не помітив.Триває слідство.