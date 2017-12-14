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Волинян закликають зробити сюрприз пасинку загиблого бійця

Волинян закликають зробити сюрприз пасинку загиблого бійця
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: 050-973-44-84; 0989481450.

Віталій Глушко дуже привітний хлопець, якому рано довелося подорослішати, бо після загибелі в АТО вітчима, котрий був йому за батька – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім’ї.

Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку та Женев’єву, котрим наш іменинник усіляко і завжди допомагає!

Місяць тому Марина Олександрівна невдало впала і зламала ногу у трьох місцях, та ще й перебувала в іншому місті у шпиталі упродовж 3 тижнів – і Віталик впорався зі всіма покладеними на нього обов’язками у сім’ї. Він і зараз виконує усі роботи по дому, адже мамі ще довго прийдеться пересуватись на милицях під час 4-місячної реабілітації. Проте підліток стійко переносить усі життєві випробування та ще й знаходить час, щоб прислуговувати у храмі, відвідувати секцію і змагання з баскетболу. Віталик також не забуває добре навчатись у школі та на автокурсах, а влітку ще й підробляв кур'єром, щоб не просити в мами кошти на кишенькові витрати.

Вітчим Олексій Шепелюк, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Інформація про вітчима хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням. Він став для Віталика гідним прикладом у житті, навчив бути справжнім чоловіком ще змалку. Тож підліток з родини Небесного Легіону вже зараз доволі серйозно розмірковує, ким хоче бути, щоб з однієї сторони отримувати задоволення від роботи, та як найбільше принести користі сім’ї та суспільству. Проте одне хлопчина знає точно: головне для нього – стати гідною людиною, створити міцну сім’ю і не забувати про допомогу мамі й сестрам.

Наш іменинник має багато інтересів та захоплень, але серед всіх вирізняється любов до баскетболу, яким він доволі добре займається і навіть завойовує не тільки командні медалі, але й отримує титул MVP (найкращий гравець) на молодіжних турнірах! Тож у спортивному житті не дивно, що рівняється саме на Майкла Джордана! Минулий рік був доволі насиченим та різноманітним: підліток відвідав комп'ютерні курси в академії "ШАГ", завдяки волонтерам побував у мальовничих Карпатах, у таборі від британської діаспори. А також мав змогу чи не вперше усією сім’єю відпочити на узбережжі Чорного моря в Болгарії.

Для Віталія авторитетом є люди, які власним розумом, наполегливістю та працею змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії. Для нього такими людьми є мама Шепелюк Марина Олександрівна і залишиться на все життя вітчим Олексій. Саме з них він в першу чергу бере приклад в усьому: у спілкуванні, відношенні людей, опікою над тваринками, до навчання та праці, природи та до життя.

Зробити сюрприз Віталію може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд – а при потребі волонтери проекту в цьому допоможуть.

Інформація для благодійників: Віталій Глушко (Шепелюк) – 16 років (10.01.2002). Ріст: 174; Розмір взуття: 43.

Подарунок: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адресу для листування можуть надати в приват.

Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.
Волинян закликають зробити сюрприз пасинку загиблого бійця

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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Коментарі 5
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І звідки ті люди імена беруть???
Женев'єва Глушко...ярі українці такі неукраїнські імена дітям дають....
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так цікаво кожного разу заходити в статті до цього проекту і читати.. гадості різні, "фууукі" і просто злобно невдоволені коменти)) Українці такі українці!...
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До пороха зверніться . До європейця гройсмана .
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Ви дістали цигани тільки просите .
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Подарунки ... пасинкам, падчерицям. Не дражніть людей!
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