Волинян закликають зробити сюрприз пасинку загиблого бійця





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Віталій Глушко дуже привітний хлопець, якому рано довелося подорослішати, бо після загибелі в АТО вітчима, котрий був йому за батька – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім’ї.



Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку та Женев’єву, котрим наш іменинник усіляко і завжди допомагає!



Місяць тому Марина Олександрівна невдало впала і зламала ногу у трьох місцях, та ще й перебувала в іншому місті у шпиталі упродовж 3 тижнів – і Віталик впорався зі всіма покладеними на нього обов’язками у сім’ї. Він і зараз виконує усі роботи по дому, адже мамі ще довго прийдеться пересуватись на милицях під час 4-місячної реабілітації. Проте підліток стійко переносить усі життєві випробування та ще й знаходить час, щоб прислуговувати у храмі, відвідувати секцію і змагання з баскетболу. Віталик також не забуває добре навчатись у школі та на автокурсах, а влітку ще й підробляв кур'єром, щоб не просити в мами кошти на кишенькові витрати.



Вітчим Олексій Шепелюк, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Інформація про вітчима хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за



Наш іменинник має багато інтересів та захоплень, але серед всіх вирізняється любов до баскетболу, яким він доволі добре займається і навіть завойовує не тільки командні медалі, але й отримує титул MVP (найкращий гравець) на молодіжних турнірах! Тож у спортивному житті не дивно, що рівняється саме на Майкла Джордана! Минулий рік був доволі насиченим та різноманітним: підліток відвідав комп'ютерні курси в академії "ШАГ", завдяки волонтерам побував у мальовничих Карпатах, у таборі від британської діаспори. А також мав змогу чи не вперше усією сім’єю відпочити на узбережжі Чорного моря в Болгарії.



Для Віталія авторитетом є люди, які власним розумом, наполегливістю та працею змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії. Для нього такими людьми є мама Шепелюк Марина Олександрівна і залишиться на все життя вітчим Олексій. Саме з них він в першу чергу бере приклад в усьому: у спілкуванні, відношенні людей, опікою над тваринками, до навчання та праці, природи та до життя.



Зробити сюрприз Віталію може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд – а при потребі волонтери проекту в цьому допоможуть.



Інформація для благодійників: Віталій Глушко (Шепелюк) – 16 років (10.01.2002). Ріст: 174; Розмір взуття: 43.



Подарунок: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адресу для листування можуть



Маєте бажання підтримати іменинників – переказуйте кошти координатору проекту (Приватбанк: 4149-4978-1590-0321 Скиба Наталія Миколаївна), зазначаючи, на яку саме дитину адресуєте.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.дуже привітний хлопець, якому рано довелося подорослішати, бо після загибелі в АТО вітчима, котрий був йому за батька – залишився єдиним чоловіком у багатодітній сім’ї.Мама Марина виховує ще й трьох молодших сестричок: Маргариту, Домініку та Женев’єву, котрим наш іменинник усіляко і завжди допомагає!Місяць тому Марина Олександрівна невдало впала і зламала ногу у трьох місцях, та ще й перебувала в іншому місті у шпиталі упродовж 3 тижнів – і Віталик впорався зі всіма покладеними на нього обов’язками у сім’ї. Він і зараз виконує усі роботи по дому, адже мамі ще довго прийдеться пересуватись на милицях під час 4-місячної реабілітації. Проте підліток стійко переносить усі життєві випробування та ще й знаходить час, щоб прислуговувати у храмі, відвідувати секцію і змагання з баскетболу. Віталик також не забуває добре навчатись у школі та на автокурсах, а влітку ще й підробляв кур'єром, щоб не просити в мами кошти на кишенькові витрати.Вітчим Олексій Шепелюк, героїчно загинув в бою за Іловайськ в районі Кутейникове. Інформація про вітчима хлопця є у Книзі пам’яті, деталі за посиланням . Він став для Віталика гідним прикладом у житті, навчив бути справжнім чоловіком ще змалку. Тож підліток з родини Небесного Легіону вже зараз доволі серйозно розмірковує, ким хоче бути, щоб з однієї сторони отримувати задоволення від роботи, та як найбільше принести користі сім’ї та суспільству. Проте одне хлопчина знає точно: головне для нього – стати гідною людиною, створити міцну сім’ю і не забувати про допомогу мамі й сестрам.Наш іменинник має багато інтересів та захоплень, але серед всіх вирізняється любов до баскетболу, яким він доволі добре займається і навіть завойовує не тільки командні медалі, але й отримує титул MVP (найкращий гравець) на молодіжних турнірах! Тож у спортивному житті не дивно, що рівняється саме на Майкла Джордана! Минулий рік був доволі насиченим та різноманітним: підліток відвідав комп'ютерні курси в академії "ШАГ", завдяки волонтерам побував у мальовничих Карпатах, у таборі від британської діаспори. А також мав змогу чи не вперше усією сім’єю відпочити на узбережжі Чорного моря в Болгарії.Для Віталія авторитетом є люди, які власним розумом, наполегливістю та працею змогли досягнути своїх цілей та здійснити найзаповітніші мрії. Для нього такими людьми є мама Шепелюк Марина Олександрівна і залишиться на все життя вітчим Олексій. Саме з них він в першу чергу бере приклад в усьому: у спілкуванні, відношенні людей, опікою над тваринками, до навчання та праці, природи та до життя.Зробити сюрприз Віталію може кожен, привітавши його з Днем народження на свій розсуд – а при потребі волонтери проекту в цьому допоможуть.Інформація для благодійників: Віталій Глушко (Шепелюк) – 16 років (10.01.2002). Ріст: 174; Розмір взуття: 43.Подарунок: будь-який сюрприз на ваш розсуд. Адресу для листування можуть надати в приват.

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