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Збив людину і втік: трагедія на дорозі в Луцьку. ФОТО

Збив людину і втік: трагедія на дорозі в Луцьку. ФОТО
У Луцьку на пішохідному переході на проспекті Відродження автомобіль збив людину.

Про це 8 січня Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Місце трагічної події - проспект Відродження. Повідомили про те, що на переході неподалік повороту на вулицю Щусєва, збили дівчину. Її госпіталізували.

Щодо інциденту на переході, що на початку проспекту біля готелю "Лучеськ", то спочатку повідомили, що там збили кількох осіб. Лише згодом стало відомо, що на цьому місці автівка зіткнулася з Audi. Наразі обставини уточняють в патрульній поліції.

За словами очевидців, винуватець кермував автомобілем Opel синього або чорного кольору на іноземній реєстрації. З місця події водій втік на цій ж машині.

Обставини ДТП встановлює поліція.


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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 7
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Це просто вже нормальна ситуація
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Останнє фото не звідти, на останньому фото - пр-т Соборності
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На пeрeхрeсті збив нe кількох людeй, а скоів зіткнeння з Audі, якe мав пропустити
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І вони ще хочуть узаконитись? Кого неспитай, всі в один голос говорять що це памороки іздять. Проблема не в номерах, стані авто чи податках... проблема в контингенті який за кермом цих авто.
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Здається біля лучеська нікого не збивали.
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Дівчину а не жінку. Журналісти
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Для користувача "Хтось". Поліція поки не коментує.

Вам відомо скільки років постраждалій?
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