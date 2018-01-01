Збив людину і втік: трагедія на дорозі в Луцьку. ФОТО

У Луцьку на пішохідному переході на проспекті Відродження автомобіль збив людину.Про це 8 січняповідомили очевидці.Місце трагічної події - проспект Відродження. Повідомили про те, що на переході неподалік повороту на вулицю Щусєва, збили дівчину. Її госпіталізували.Щодо інциденту на переході, що на початку проспекту біля готелю "Лучеськ", то спочатку повідомили, що там збили кількох осіб. Лише згодом стало відомо, що на цьому місці автівка зіткнулася з Audi. Наразі обставини уточняють в патрульній поліції.За словами очевидців, винуватець кермував автомобілем Opel синього або чорного кольору на іноземній реєстрації. З місця події водій втік на цій ж машині.Обставини ДТП встановлює поліція.