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У «Варти порядку» може змінитися командир

У «Варти порядку» може змінитися командир
Громадське формування «Варта порядку», яке пов’язують з фінансово-промисловою групою «Приват», переживає не найкращі часи. На керівника організації Олександра Тиводара завели кримінальну справу. Правоохоронці звинувачують «вартовиків» у протизаконному стеженні за громадянами. «Бойовики Палиці», як називають їх лучани, використовували без дозволів контрабандну спецтехніку та зброю.

Арешт і суд над Олександром Тиводаром деморалізував угруповання.

Частина бійців, щоб уникнути відповідальності за свої дії, «лягла на дно». У групи «Приват», після продажу однойменного банку, почалися фінансові труднощі – утримувати сотні дорослих чоловіків на зарплатах від 8000 гривень виявилось непосильним завданням. Особовий склад, кажуть, став тікати – хтось поїхав за кордон на заробітки, дехто ганяє «бляхи». Заборгованість у деяких бійців становить до 15 тисяч гривень.

В умовах розбрату і деморалізації куратори формування пробують покластися на перевірені кадри. За інформацією, отриманою від самих «вартовиків», можливим командиром підрозділу може стати відомий спортсмен і тренер Геннадій Спіцин.

Досі цей чоловік був відомий тим, що командував на мітингах «тітушками»-спортсменами. В 2014 році Спіцин значився заступником керівника «одеської групи». Тоді новопризначений голова Одеської ОДА Ігор Палиця залучив перевірених людей з числа «підгодованих» спортсменів для зміцнення свої влади в цьому південному регіоні.

Куратори і прес-служба «Варти» намагаються переконати лучан, що бійці формування несуть службу безкоштовно. За свою службу «тітушководом» Спіцин отримує до 2000 доларів в місяць, повідомляють джерела в середині формування.

Фотокамери волинських журналістів зафіксували Спіцина, який командував «тітушками» під час подій під обласним управлінням СБУ і міськрадою.

В приватному житті Генадій Спіцин аж ніяк не нагадує альтруїста-активіста. На сторінці в соцмережах він позує, піднімаючи руку в нацистському вітанні.

Під час одного з бійцівських турнірів «засвітився» у футболці зі стилізованою свастикою і надписом на грудях SVASTONE, що в молодіжному середовищі означає ту ж «свастику».
На іншій фотографії Спіцин позує у футболці із зображенням кельтского хреста, що серед скінхедів використовується як символ зверхності білої раси.

Схоже, що з таким новим керівництвом у «приватної армії Палиці» є шанси отримати серед лучан нове ім’я. Щонайменше – «штурмовиків».

Геннадій Спіцин - крайній справа
Геннадій Спіцин - крайній справа
У «Варти порядку» може змінитися командир
У «Варти порядку» може змінитися командир
У «Варти порядку» може змінитися командир
Геннадій Спіцин та ще один вартівець Олександр Зиза біля СБУ
Геннадій Спіцин та ще один вартівець Олександр Зиза біля СБУ
У «Варти порядку» може змінитися командир
Геннадій Спіцин біля міської ради
Геннадій Спіцин біля міської ради


Олексій БІЛІЧЕНКО (для «ВолиньPost»)

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Теги: Варта порядку, Геннадій Спіцин, вибір редактора
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