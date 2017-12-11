У «Варти порядку» може змінитися командир





Арешт і суд над Олександром Тиводаром деморалізував угруповання.



Частина бійців, щоб уникнути відповідальності за свої дії, «лягла на дно». У групи «Приват», після продажу однойменного банку, почалися фінансові труднощі – утримувати сотні дорослих чоловіків на зарплатах від 8000 гривень виявилось непосильним завданням. Особовий склад, кажуть, став тікати – хтось поїхав за кордон на заробітки, дехто ганяє «бляхи». Заборгованість у деяких бійців становить до 15 тисяч гривень.



В умовах розбрату і деморалізації куратори формування пробують покластися на перевірені кадри. За інформацією, отриманою від самих «вартовиків», можливим командиром підрозділу може стати відомий спортсмен і тренер Геннадій Спіцин.



Досі цей чоловік був відомий тим, що командував на мітингах «тітушками»-спортсменами. В 2014 році Спіцин значився заступником керівника «одеської групи». Тоді новопризначений голова Одеської ОДА Ігор Палиця залучив перевірених людей з числа «підгодованих» спортсменів для зміцнення свої влади в цьому південному регіоні.



Куратори і прес-служба «Варти» намагаються переконати лучан, що бійці формування несуть службу безкоштовно. За свою службу «тітушководом» Спіцин отримує до 2000 доларів в місяць, повідомляють джерела в середині формування.



Фотокамери волинських журналістів зафіксували Спіцина, який командував «тітушками» під час подій під



В приватному житті Генадій Спіцин аж ніяк не нагадує альтруїста-активіста. На сторінці в соцмережах він позує, піднімаючи руку в нацистському вітанні.



Під час одного з бійцівських турнірів «засвітився» у футболці зі стилізованою свастикою і надписом на грудях SVASTONE, що в молодіжному середовищі означає ту ж «свастику».

На іншій фотографії Спіцин позує у футболці із зображенням кельтского хреста, що серед скінхедів використовується як символ зверхності білої раси.



Схоже, що з таким новим керівництвом у «приватної армії Палиці» є шанси отримати серед лучан нове ім’я. Щонайменше – «штурмовиків».



Геннадій Спіцин - крайній справа Геннадій Спіцин та ще один вартівець Олександр Зиза біля СБУ Геннадій Спіцин біля міської ради



Олексій БІЛІЧЕНКО (для «ВолиньPost»)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громадське формування «Варта порядку», яке пов’язують з фінансово-промисловою групою «Приват», переживає не найкращі часи. На керівника організації Олександра Тиводара завели кримінальну справу. Правоохоронці звинувачують «вартовиків» у протизаконному стеженні за громадянами. «Бойовики Палиці», як називають їх лучани, використовували без дозволів контрабандну спецтехніку та зброю.Арешт і суд над Олександром Тиводаром деморалізував угруповання.Частина бійців, щоб уникнути відповідальності за свої дії, «лягла на дно». У групи «Приват», після продажу однойменного банку, почалися фінансові труднощі – утримувати сотні дорослих чоловіків на зарплатах від 8000 гривень виявилось непосильним завданням. Особовий склад, кажуть, став тікати – хтось поїхав за кордон на заробітки, дехто ганяє «бляхи». Заборгованість у деяких бійців становить до 15 тисяч гривень.В умовах розбрату і деморалізації куратори формування пробують покластися на перевірені кадри. За інформацією, отриманою від самих «вартовиків», можливим командиром підрозділу може стати відомий спортсмен і тренерДосі цей чоловік був відомий тим, що командував на мітингах «тітушками»-спортсменами. В 2014 році Спіцин значився заступником керівника «одеської групи». Тоді новопризначений голова Одеської ОДАзалучив перевірених людей з числа «підгодованих» спортсменів для зміцнення свої влади в цьому південному регіоні.Куратори і прес-служба «Варти» намагаються переконати лучан, що бійці формування несуть службу безкоштовно. За свою службу «тітушководом» Спіцин отримує до 2000 доларів в місяць, повідомляють джерела в середині формування.Фотокамери волинських журналістів зафіксували Спіцина, який командував «тітушками» під час подій під обласним управлінням СБУ і міськрадою.В приватному житті Генадій Спіцин аж ніяк не нагадує альтруїста-активіста. На сторінці в соцмережах він позує, піднімаючи руку в нацистському вітанні.Під час одного з бійцівських турнірів «засвітився» у футболці зі стилізованою свастикою і надписом на грудях SVASTONE, що в молодіжному середовищі означає ту ж «свастику».На іншій фотографії Спіцин позує у футболці із зображенням кельтского хреста, що серед скінхедів використовується як символ зверхності білої раси.Схоже, що з таким новим керівництвом у «приватної армії Палиці» є шанси отримати серед лучан нове ім’я. Щонайменше – «штурмовиків».Олексій БІЛІЧЕНКО (для «ВолиньPost»)

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