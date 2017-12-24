Велика Волинь під час Першої світової війни на фото

2018 року мине 100 років з часу завершення Першої світової війни.Її історія знайшла своє відображення в документах, щоденниках, мемуарах та відеофільмах. Суттєвим доповненням до цих джерел безумовно служать фотографії.Світлини дають можливість уявити життя на фронті, в прифронтовій смузі і тилу, познайомитися з повсякденним життям армії, глянути на побут мешканців Волині.Представляємо читачам Волиньpost нову порцію світлин містечок та сіл Великої Волині, що раніше не були опубліковані. Дані фото були зроблені військовим фотографом Ф.Маріком, що був родом із празького передмістя Сміхов (сучасна Чехія). Світлини датовані 1916 році.На одному із фото є луцька синагога, тому ймовірно кілька фото було зроблено в нашому місті.Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко