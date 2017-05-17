У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках

У Луцьку перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках – просять підняти ціну перевезення принаймні до 5-ти гривень.Цю інформацію у коментаріпідтвердив перший заступник міського головиЗа його словами, перевізники дійсно звернулися до міської ради, аби прохати підвищення вартості проїзду.«Всі перевізники маршрутні - це і «Луцьке АТП 10701», це і «Санрайз», по інших перевізниках, які працюють від ЛПЕ, дають свої обрахунки. На 10-те число вони мали дати свої обрахунки для департаменту економічної політики, ми мали дослідити і, зрештою, тільки після того приймати якесь рішення. Але це обов’язково буде і громадське обговорення, і регуляторна процедура, круглий стіл», - зауважив Недопад.Наразі розрахунки подала лише частина перевізників, які пропонують підвищити тариф до 5-ти гривень. Обгрунтовують своє прохання зростанням вартості пального.«При піднятті ціни на дизпаливо більше ніж на 10 % договір передбачає, що треба переглядати ціни. Попередньо було «забито», що ціна палива буда на рівні 19 чи 22 гривні, зараз вона становить більше 25 гривень», - додав посадовець.Проте коли реально відбудеться перегляд цін поки невідомо, адже до встановлення нової вартості необхідно пройти низку процедур, включаючи голосування виконкому Луцькради.