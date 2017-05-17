У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках
Сьогодні, 11:05
У Луцьку перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках – просять підняти ціну перевезення принаймні до 5-ти гривень.
Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, перевізники дійсно звернулися до міської ради, аби прохати підвищення вартості проїзду.
«Всі перевізники маршрутні - це і «Луцьке АТП 10701», це і «Санрайз», по інших перевізниках, які працюють від ЛПЕ, дають свої обрахунки. На 10-те число вони мали дати свої обрахунки для департаменту економічної політики, ми мали дослідити і, зрештою, тільки після того приймати якесь рішення. Але це обов’язково буде і громадське обговорення, і регуляторна процедура, круглий стіл», - зауважив Недопад.
Наразі розрахунки подала лише частина перевізників, які пропонують підвищити тариф до 5-ти гривень. Обгрунтовують своє прохання зростанням вартості пального.
«При піднятті ціни на дизпаливо більше ніж на 10 % договір передбачає, що треба переглядати ціни. Попередньо було «забито», що ціна палива буда на рівні 19 чи 22 гривні, зараз вона становить більше 25 гривень», - додав посадовець.
Проте коли реально відбудеться перегляд цін поки невідомо, адже до встановлення нової вартості необхідно пройти низку процедур, включаючи голосування виконкому Луцькради.
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Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За його словами, перевізники дійсно звернулися до міської ради, аби прохати підвищення вартості проїзду.
«Всі перевізники маршрутні - це і «Луцьке АТП 10701», це і «Санрайз», по інших перевізниках, які працюють від ЛПЕ, дають свої обрахунки. На 10-те число вони мали дати свої обрахунки для департаменту економічної політики, ми мали дослідити і, зрештою, тільки після того приймати якесь рішення. Але це обов’язково буде і громадське обговорення, і регуляторна процедура, круглий стіл», - зауважив Недопад.
Наразі розрахунки подала лише частина перевізників, які пропонують підвищити тариф до 5-ти гривень. Обгрунтовують своє прохання зростанням вартості пального.
«При піднятті ціни на дизпаливо більше ніж на 10 % договір передбачає, що треба переглядати ціни. Попередньо було «забито», що ціна палива буда на рівні 19 чи 22 гривні, зараз вона становить більше 25 гривень», - додав посадовець.
Проте коли реально відбудеться перегляд цін поки невідомо, адже до встановлення нової вартості необхідно пройти низку процедур, включаючи голосування виконкому Луцькради.
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Водій не повинен приймати гроші і відволікатись від керування автобусом.
Прозора система оплати послуг - сплата податків до держбюджету.
Окрім того, кожне наступне підняття вартості повинно бути на 5% менше попереднього.
Суммарне підняття не повинно перевищувати державний статистичний розмір інфляції в транспортній галузі.
За рік, що минув, офіційний рівень інфляції 12%.
Українські малі перевізники працюють в тіні і не платять реальні податки.