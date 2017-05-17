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У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках

У Луцьку просять підняти вартість проїзду в маршрутках
У Луцьку перевізники на міських маршрутах подали до міськради розрахунки на підвищення тарифів за проїзд у маршрутках – просять підняти ціну перевезення принаймні до 5-ти гривень.

Цю інформацію у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердив перший заступник міського голови Григорій Недопад.

За його словами, перевізники дійсно звернулися до міської ради, аби прохати підвищення вартості проїзду.

«Всі перевізники маршрутні - це і «Луцьке АТП 10701», це і «Санрайз», по інших перевізниках, які працюють від ЛПЕ, дають свої обрахунки. На 10-те число вони мали дати свої обрахунки для департаменту економічної політики, ми мали дослідити і, зрештою, тільки після того приймати якесь рішення. Але це обов’язково буде і громадське обговорення, і регуляторна процедура, круглий стіл», - зауважив Недопад.

Наразі розрахунки подала лише частина перевізників, які пропонують підвищити тариф до 5-ти гривень. Обгрунтовують своє прохання зростанням вартості пального.

«При піднятті ціни на дизпаливо більше ніж на 10 % договір передбачає, що треба переглядати ціни. Попередньо було «забито», що ціна палива буда на рівні 19 чи 22 гривні, зараз вона становить більше 25 гривень», - додав посадовець.

Проте коли реально відбудеться перегляд цін поки невідомо, адже до встановлення нової вартості необхідно пройти низку процедур, включаючи голосування виконкому Луцькради.

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Теги: Луцьк, проїзд, маршрутка, ціна, варте уваги
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Коментарі 21
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Того разу наобіцяли, як ціну підняли, що чистіше і кращі будуть наші маршутки, а по факту здерли гроші, що і продовжують робити. Ніякої совісті
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наша пісня гарна й нова.........
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Їм, перевізникам, то тільки в радість ціну підняти. А нам що? Плати 5 гривень, чи більше, за суцільний бруд і плісняву. Чекай ту маршрутку, доки водій захоче їхати, чи дивись як зневажають військових. Якщо у міських маршрутах ціни зростуть, то що говорити про села, якщо мінімальна ціна сягає 7-8 гривень. От дивіться, якщо людина з села працює в Луцьку, то за один робочий день мусить сплачувати від 20 гривень лише за доїзд. Це безглуздо.
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хай піднімають, прибутки рахуватиме тролейбусне депо.
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А хороше фото з водієм і з мобільним під час руху!
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Пригадується, що коли весною цього року прийшовши до влади молода укропівська команда в особі Ігора Поліщука говорила про можливе зниження вартості проїзду, а тут за пів року вже підняття?
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Дозволити підняти за умови встановлення автоматичних турнікетів і касових апаратів оплати вартості проїзду.
Водій не повинен приймати гроші і відволікатись від керування автобусом.
Прозора система оплати послуг - сплата податків до держбюджету.
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виставте зразу по 10 грн щоб людей кожний місяць не замучувати і обов"язково введіть водіям не зупинятись на зупинках тай взагалі з наража не виїзджати.
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Замість нити в коментах - пересідайте на тролейбуси!
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Мені навпаки буде зручніше, а то постійно в кармані плутаються ті одинички (гривні), а 10 грн. буде на 2 рази! Але хай маршрутчики хоч підшаманять ті маршрутки, а то їдеш і вона на ходу розвалюється, та постійні перегони маршуток 9, 9а, 3 - зробіть щось з цим, а то буває страшно деколи!
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підняти вартість проїзду до 100 грн., тоді перевізники швидше вдавляться)))
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Тільки спочатку хай буде електронна оплата проїзду-побачим як вони заспівають
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Разове підняття вартості не повинно перевищувати 15% в квартал.
Окрім того, кожне наступне підняття вартості повинно бути на 5% менше попереднього.
Суммарне підняття не повинно перевищувати державний статистичний розмір інфляції в транспортній галузі.
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Збільшити кількість тролейбусів (закупити і нові), пустити кожні 10 хв. Маршруток мінімум.
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це ж тепер Е у р о п а! Скачіть дрібненько.
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Останнє підняття вартості в 2017 році з 3 грн. до 4 грн. це 33%.
За рік, що минув, офіційний рівень інфляції 12%.
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За умов впровадження електронних квитків
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Має бути перевізник держава, без варіантів!!!
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В Луцьку проживає 135 000 працездатних людей, які щодня іздять на роботу і назад, тобто множим на 8 грн. Получається більше мільйона грн щодня отримують перевізники від людей що ідуть на роботу маршрутками небудем пахувати школярів, студентів, людей з сіл, або ж тих хто іде на ринок, чи лікарню, тобто по своім справам. І от є сумма 1080000 грн, в Луцьку зараз курсує чуть менше 150 маршруток, які власне і розподіляють цей дохід між собою, тобто один автобус заробляє більше 7000 грн щодня брудними. Паливо і зарплата водія максимум 2000грн нехай ще тисяча на запчастини і інші витрати, Ну але ж 4000 грн доходу щодня залишається. Ну невже вам мало?
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Богдан, в міськрму режимі спалює близько 21 літри палива на сотню км. Середня довжина маршруту, якщо дивитись по програмі МАК, рідко перевалює за 15км. Вартість сотні км 21*22＝460грн, і цієі сумми повинно хватити щоб зробити більше 6 рейсів, за день 12 рейсів ніхто неробить, відповідно на бензин витрати складають менше 1000грн на день. От вам і весь розрахунок
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На ринок міських перевезень повинні бути допущені крупні закордонні перевізники.
Українські малі перевізники працюють в тіні і не платять реальні податки.
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