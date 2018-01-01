Аварія у Луцьку: іномарці розтрощило «передок»





ДТП трапилася сьогодні, 11 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



Аварія сталася неподалік перехрестя вулиці Карпенка-Карого і Зв'язківців. З фото видно, що автівки зазнали значних механічних ушкодженнь.



Інформація про потерпілих наразі відсутня.



Деталі аварії згодом.

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