Аварія у Луцьку: іномарці розтрощило «передок»
Сьогодні, 12:04
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися іномарка і ВАЗ.
ДТП трапилася сьогодні, 11 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Аварія сталася неподалік перехрестя вулиці Карпенка-Карого і Зв'язківців. З фото видно, що автівки зазнали значних механічних ушкодженнь.
Інформація про потерпілих наразі відсутня.
Деталі аварії згодом.
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ДТП трапилася сьогодні, 11 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
Аварія сталася неподалік перехрестя вулиці Карпенка-Карого і Зв'язківців. З фото видно, що автівки зазнали значних механічних ушкодженнь.
Інформація про потерпілих наразі відсутня.
Деталі аварії згодом.
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Коментарі 1
....що , таке перехреся, ??? тра знати!!!
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