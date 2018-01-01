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Аварія у Луцьку: іномарці розтрощило «передок»

Аварія у Луцьку: іномарці розтрощило «передок»
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися іномарка і ВАЗ.

ДТП трапилася сьогодні, 11 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

Аварія сталася неподалік перехрестя вулиці Карпенка-Карого і Зв'язківців. З фото видно, що автівки зазнали значних механічних ушкодженнь.

Інформація про потерпілих наразі відсутня.

Деталі аварії згодом.

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 1
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....що , таке перехреся, ??? тра знати!!!
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