На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви
Сьогодні, 07:17
На Волині готуються відзначати десятирічний ювілей відновлення структур УГКЦ.
Про це повідомили у Луцькому екзархаті Української греко-католицької церкви.
У резиденції екзарха Луцького відбулося засідання Пресвітерської ради екзархату. Отці попрацювали над організацією життя екзархату на 2018 рік.
Було розглянуто всі заходи, котрі відбудуться протягом року, та обговорено можливості реалізації напрямків у житті Церкви, котрі визначаються Синодом єпископів УГКЦ та Стратегією «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».
Серед іншого владика Йосафат звернув особливу увагу на відзначення десятиліття відновлення структур УГКЦ на Волині та поділився думками щодо організації відзначення цієї дати.
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Про це повідомили у Луцькому екзархаті Української греко-католицької церкви.
У резиденції екзарха Луцького відбулося засідання Пресвітерської ради екзархату. Отці попрацювали над організацією життя екзархату на 2018 рік.
Було розглянуто всі заходи, котрі відбудуться протягом року, та обговорено можливості реалізації напрямків у житті Церкви, котрі визначаються Синодом єпископів УГКЦ та Стратегією «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».
Серед іншого владика Йосафат звернув особливу увагу на відзначення десятиліття відновлення структур УГКЦ на Волині та поділився думками щодо організації відзначення цієї дати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
та памятайте наступне: "коли були ще козаками, а унії не чуть було .."
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