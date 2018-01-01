На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви





Про це повідомили у Луцькому екзархаті Української греко-католицької церкви.



У резиденції екзарха Луцького відбулося засідання Пресвітерської ради екзархату. Отці попрацювали над організацією життя екзархату на 2018 рік.



Було розглянуто всі заходи, котрі відбудуться протягом року, та обговорено можливості реалізації напрямків у житті Церкви, котрі визначаються Синодом єпископів УГКЦ та Стратегією «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».



Серед іншого владика Йосафат звернув особливу увагу на відзначення десятиліття відновлення структур УГКЦ на Волині та поділився думками щодо організації відзначення цієї дати.





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