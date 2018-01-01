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На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви

На Волині відзначать ювілей відновлення греко-католицької церкви
На Волині готуються відзначати десятирічний ювілей відновлення структур УГКЦ.

Про це повідомили у Луцькому екзархаті Української греко-католицької церкви.

У резиденції екзарха Луцького відбулося засідання Пресвітерської ради екзархату. Отці попрацювали над організацією життя екзархату на 2018 рік.

Було розглянуто всі заходи, котрі відбудуться протягом року, та обговорено можливості реалізації напрямків у житті Церкви, котрі визначаються Синодом єпископів УГКЦ та Стратегією «Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом».

Серед іншого владика Йосафат звернув особливу увагу на відзначення десятиліття відновлення структур УГКЦ на Волині та поділився думками щодо організації відзначення цієї дати.


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Теги: УГКЦ, Волинь
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Коментарі 1
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та памятайте наступне: "коли були ще козаками, а унії не чуть було .."
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