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На Волині крадії лісу колодами загородили дорогу і втекли від лісівників

На Волині крадії лісу колодами загородили дорогу і втекли від лісівників
Близько 5:00 12 січня у 38 кв. Мощаницького лісництва ДП «Цуманське ЛГ» працівники групи оперативного реагування лісгоспу виявили самовільну рубку – невідомі зрізали 2 дуби.

Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Поруч на снігу були сліди шин автомобіля. За ними стали рухатися. Врешті побачили машину, стали наздоганяти.

Коли лісопорушники помітили погоню і зрозуміли, що утекти не вдасться, викинули з машини дубові колодки, загородивши проїзд. На жаль, таким чином цим особам вдалося втекти.

На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.

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Теги: крадіжка, ліс, деревина, браконьєри, погоня
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