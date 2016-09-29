На Волині крадії лісу колодами загородили дорогу і втекли від лісівників





Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Поруч на снігу були сліди шин автомобіля. За ними стали рухатися. Врешті побачили машину, стали наздоганяти.



Коли лісопорушники помітили погоню і зрозуміли, що утекти не вдасться, викинули з машини дубові колодки, загородивши проїзд. На жаль, таким чином цим особам вдалося втекти.



На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Близько 5:00 12 січня у 38 кв. Мощаницького лісництва ДП «Цуманське ЛГ» працівники групи оперативного реагування лісгоспу виявили самовільну рубку – невідомі зрізали 2 дуби.Про це інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Поруч на снігу були сліди шин автомобіля. За ними стали рухатися. Врешті побачили машину, стали наздоганяти.Коли лісопорушники помітили погоню і зрозуміли, що утекти не вдасться, викинули з машини дубові колодки, загородивши проїзд. На жаль, таким чином цим особам вдалося втекти.На місце викликали поліцію. Тривають слідчі дії.

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