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У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО

У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО
На вулиці Шухевича в Луцьку невідомі залишили на автомобілі «сліди» з фекалій.

Світлинами цього у Facebook 13 січня поділився Олександр Сорока.

Зокрема у фекаліях лобове скло та дверна ручка автівки марки Chevrolet Blazer, яка одним колесом припаркована на газоні.

Цей факт викликав активне обговорення користувачів соцмережі.

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Теги: авто, фекалії
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Коментарі 3
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давно цього мудака примітив, зробили ремонт в дворах, парковок купа, нє він всерівно лізе раком боком, правильно зробилил що намазали
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Ви там в редакції вкрай їбанулись.
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Існують тисячі способів впливу на таких парковщиків. Вибраний наймаргінальніший, характерний людям найнижчої регламентації. Подібне було з офісом і вивіскою компанії "Континіум". Тоді таке "ноу-хау" придумав Віталій Ковальчук. Очевидно, тут теж його почерк. Або зроблено з його вказівок. На таке в місті більше ніхто не здатний.
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