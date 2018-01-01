У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО
Сьогодні, 14:37
На вулиці Шухевича в Луцьку невідомі залишили на автомобілі «сліди» з фекалій.
Світлинами цього у Facebook 13 січня поділився Олександр Сорока.
Зокрема у фекаліях лобове скло та дверна ручка автівки марки Chevrolet Blazer, яка одним колесом припаркована на газоні.
Цей факт викликав активне обговорення користувачів соцмережі.
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Світлинами цього у Facebook 13 січня поділився Олександр Сорока.
Зокрема у фекаліях лобове скло та дверна ручка автівки марки Chevrolet Blazer, яка одним колесом припаркована на газоні.
Цей факт викликав активне обговорення користувачів соцмережі.
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Коментарі 3
давно цього мудака примітив, зробили ремонт в дворах, парковок купа, нє він всерівно лізе раком боком, правильно зробилил що намазали
Ви там в редакції вкрай їбанулись.
Існують тисячі способів впливу на таких парковщиків. Вибраний наймаргінальніший, характерний людям найнижчої регламентації. Подібне було з офісом і вивіскою компанії "Континіум". Тоді таке "ноу-хау" придумав Віталій Ковальчук. Очевидно, тут теж його почерк. Або зроблено з його вказівок. На таке в місті більше ніхто не здатний.
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