У Луцьку вимазали фекаліями автівку. ФОТО





Світлинами цього у Facebook 13 січня поділився Олександр Сорока.



Зокрема у фекаліях лобове скло та дверна ручка автівки марки Chevrolet Blazer, яка одним колесом припаркована на газоні.



Цей факт викликав активне обговорення користувачів соцмережі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Шухевича в Луцьку невідомі залишили на автомобілі «сліди» з фекалій.Світлинами цього у Facebook 13 січня поділивсяЗокрема у фекаліях лобове скло та дверна ручка автівки марки Chevrolet Blazer, яка одним колесом припаркована на газоні.Цей факт викликав активне обговорення користувачів соцмережі.

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