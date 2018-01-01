вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО

Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО
Сьогодні познайомимо читачів Волиньpost з новою цікавою знахідкою з історії Волині, яка пов’язана з місцевістю Велика Глуша, що на Любешівщині.

В другій половині ХVІІІ століття Великою Глушею заволоділа родина Красицьких. Графу Вінценту Красицькому місцевість сподобалась і він вирішив тут оселитись та започаткувати нову родову гілку, яка була названа як волинсько-литовська.

Родина графів Красицьких побудувала в ХІХ столітті в Великій Глуші маєток в стилі італійської вілли, що було дуже не типово для поліського регіону. Палац був справжньою родзинкою на яку приходили подивитись з усіх усюд.

В будівлі був салон, простора їдальня та кілька спалень для господарів та гостей. На підлозі був дубовий паркет. В палаці можна було проживати цілий рік, це не була літня резиденція, адже в кожній кімнаті були муровані каміни, що робили перебування в палаці максимально комфортним.

Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО


Окрасою інтер’єру салону, в якому часто відбувались бали та музичні вечори було фортепіано французької марки Плейель, привезене з самого Парижу. На стінах кімнат були англійські та французькі гравюри, замовлені в Європі, умисне для інтер’єру палацу Красицьких. Посеред стелі салону висіла велика бронзова люстра. Меблі палацу були підібрані, в тоді модному, інтер’єрному стилі французького правителя Людовіка XIV.

Проте найбільш вартісною була родинна бібліотека, яка зберігалась в окремому кабінеті. Стародруки XVI століття, які вже тоді становили велику цінність були сховані від домашніх та гостей, господарем маєтку в спеціальних скринях, що дозволяли їх зберігати довгий період. Скоріше всього родина графа переїхала до Польщі, невідомо чи змогли вони вивести все добро, чи його розікрали. Також не знаємо про долю цінної бібліотеки.

Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО


В часи Другої світової війни палац Красицьких спочатку був спалений, а вже потім розібраний місцевими жителями на цеглу, проте вдалось відшукати його унікальні світлини, які були зроблені в 1929 році польським фотографом. Якби палац зберігся до наших часів, він би міг стати цікавим туристичним об’єктом для Волині, звичайно, якби був відреставрований.

Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО


Фото - фотоархів Ягеллонського Університету в Кракові
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, Велика Глуша
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
"Якби палац зберігся до наших часів, він би..." був спотворений до невпізнання.
Відповісти
Вибір редактора
Журналіст понад рік судиться за інформацію про відпустки Палиці
Олександр Товстенюк став жертвою синдрому важкого політичного похмілля, - депутат
Дива очікувати не варто, - Лапін про медреформу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:00
У Луцьку сусіди воюють з алкопритоном. Чиновники розводять руками
Сьогодні, 08:39
Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:02
12 страв, міцні фіртки та перебиранці: луцькі освітяни - про Щедрий вечір
Сьогодні, 06:07
Біля Луцька згоріло Mitsubishi доньки одного з керівників адмінсуду
Сьогодні, 02:00
Схожі новини
14 січня на Волині: гортаючи календар 14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
13 січня на Волині: гортаючи календар 13 січня на Волині: гортаючи календар
13 січень, 00:00
12 січня на Волині: гортаючи календар 12 січня на Волині: гортаючи календар
12 січень, 00:00
11 січня на Волині: гортаючи календар 11 січня на Волині: гортаючи календар
11 січень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Італійська вілла, яка б стала туристичною родзинкою Волині. ФОТО
Сьогодні, 07:02
 1
Обличчя різдвяних гулянь у центрі Луцька. ФОТО
13 січень, 22:27
 1
У центрі Луцька - різдвяне дійство. ФОТО
13 січень, 16:20
 1
У Луцьку чоловік розпалив вогнище в квартирі, щоб погрітися. ФОТО
Сьогодні, 17:11
 0
«Колядує вся земля»: на Театральному майдані - різдвяний фестиваль
Сьогодні, 16:56
 0
Медіа
відео
1/8