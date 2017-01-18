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«Живий ланцюг» об'єднає Луцьк

«Живий ланцюг» об'єднає Луцьк
Центр національно-патріотичного виховання дітей запрошує лучан до створення «живого ланцюга».

22 січня о 12:00 у місті Луцьку відбудеться створення «живого ланцюга» – символу духовної єдності та свободи українського народу, повідомили організатори.

Мета заходу: нагадати лучанам про визначну дату в історії української державності – день проголошення Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року.

Організатори заходу: КЗ «Центр національно-патріотичного виховання дітей та молоді у м. Луцьк» спільно з ГО «ВМР «Національний Альянс», ГО «Пласт» та «Молодіжний Центр Волині».

ЩО: «Живий ланцюг»

ДЕ: проспект Перемоги,17 (біля експрес-маркету «7-23»), м. Луцьк

КОЛИ: 22 січня (понеділок) о 12:00
Запрошуємо Вас та Ваших колег відвідати подію. Будемо вдячні за поширення інформації про наш захід на ваших ресурсах.
«Живий ланцюг» об'єднає Луцьк

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Теги: живий ланцюг, День Соборності України
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