Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
Сьогодні, 16:00
У Луцьку муніципали сьогодні, 15 січня, медикам Волинської обласної клінічної лікарні видали припис, щоб впродовж дня вони очистили територію від сміття, серед якого здебільшого були бахіли, в яких лучани відвідують лікарню.
Тож, прохід між проспектом Грушевського та вулицею Гулака-Артемовського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні було відразу прибрано.
Медичні працівники спільно з двірниками вуличку прибрали та довели її до охайного вигляду.
"...Тільки ж питання в тому, що не вони її засмітили. Громадянам, мабуть, важко вийшовши з лікарняної установи, викинути бахіли у смітники, що призводить до скупчення сміття попід парканами та на землі", - йдеться в повідомленні.
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Тож, прохід між проспектом Грушевського та вулицею Гулака-Артемовського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні було відразу прибрано.
Медичні працівники спільно з двірниками вуличку прибрали та довели її до охайного вигляду.
"...Тільки ж питання в тому, що не вони її засмітили. Громадянам, мабуть, важко вийшовши з лікарняної установи, викинути бахіли у смітники, що призводить до скупчення сміття попід парканами та на землі", - йдеться в повідомленні.
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