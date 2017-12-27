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Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли

Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
У Луцьку муніципали сьогодні, 15 січня, медикам Волинської обласної клінічної лікарні видали припис, щоб впродовж дня вони очистили територію від сміття, серед якого здебільшого були бахіли, в яких лучани відвідують лікарню.

Тож, прохід між проспектом Грушевського та вулицею Гулака-Артемовського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні було відразу прибрано.

Медичні працівники спільно з двірниками вуличку прибрали та довели її до охайного вигляду.

"...Тільки ж питання в тому, що не вони її засмітили. Громадянам, мабуть, важко вийшовши з лікарняної установи, викинути бахіли у смітники, що призводить до скупчення сміття попід парканами та на землі", - йдеться в повідомленні.
Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли
Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли

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Теги: прибирання, медики, бахіли
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