Луцькі муніципали «покарали» медиків за розкидані бахіли

У Луцьку муніципали сьогодні, 15 січня, медикам Волинської обласної клінічної лікарні видали припис, щоб впродовж дня вони очистили територію від сміття, серед якого здебільшого були бахіли, в яких лучани відвідують лікарню.Тож, прохід між проспектом Грушевського та вулицею Гулака-Артемовського поблизу Волинської обласної клінічної лікарні було відразу прибрано.Медичні працівники спільно з двірниками вуличку прибрали та довели її до охайного вигляду."...Тільки ж питання в тому, що не вони її засмітили. Громадянам, мабуть, важко вийшовши з лікарняної установи, викинути бахіли у смітники, що призводить до скупчення сміття попід парканами та на землі", - йдеться в повідомленні.