«Волинь Велика»: новий відеопроект краєзнавця з Луцька

Андрій Михайлов

У порівнянні з Карпатами чи Галичиною Волинь - менш відомий та більш загадковий регіон України. Але протягом століть цим власним найменуванням було охоплено значно більшу територію ніж тепер. «Волинь особлива та унікальна», - таке повідомлення про наш регіон намагається донести автор проекту Велика Волинь31 грудня 2017 року в мережі з'явилося відео, у якому він, на основі давніх мап окреслює територію Великої Волині у різні періоди історії. У рамках проекту про наш регіон автор також створив фільм про Олику, Берестечко та Базальтові стовпи.У відео поєднанні унікальні епізоди минулого із сучасними картинами, зафільмованими із квадракоптера. Стрічки продубльовані англійською мовою. Дуже хотілося би, щоб такі проекти не лишалися поза увагою, адже соромно і шкода, маючи таку історію, не знати її, не користуватися тими благами, які дає нам наша земля.Андрій Михайлов відповів на декілька запитаньІдея виникла вже давно, ще до того як був знятий фільм про Олику. Тобто десь на початку 2016-го.Вона полягає в тому, щоб у вигляді коротких фільмів розповідати українцям та іноземцям маловідому інформацію про українські міста, історію земель, важливі події. В радянські часи багато інформації було приховано, заборонено, вона була недоступна звичайним людям.Оскільки я родом з Волині, відповідно першочергово мене цікавив саме цей регіон. Пошуки подій та інформації про них занурювали все глибше і глибше. Відкривались нові, більш широкі горизонти, часто траплялись неймовірно цікаві факти. Наприклад, що територія Волині була надзвичайно велика в складі різних держав. Якщо вірити давнім французьким картам, то Запорізька Січ була не лише заснована волинським князем Дмитром Вишневецьким із Вишнівця, але й стояла на території Нижньої Волині, Землях Київських. Ці території, відповідно до мап, належали до регіону з кінця 14 ст до 17 ст.Ми дуже мало знаємо про Волинь. Її історія дуже цікава, хоча раніше я думав, що це досить нудний провінційний регіон, наприклад, порівняно із Львівщиною. Але виявляється, Волинь багато в чому цікавіша, ніж «розкручена» Галичина. Галичани мають чим пишатися і говорять про це, а у волинян немає такої звички. Мабуть, це через те, що Галичина була довго під лояльною до нацменшин Австро-Угорщиною, а Волинь під жорстокою Російською імперією, потім разом в СРСР.Мені дуже хотілося би поширити туризм і в цей регіон, який не обмежений лише сучасною Волинською областю. Той же Львів завдяки своїй праці заробляє сотні мільйонів доларів в рік на туризмі. Волинь поки може про таке лише мріяти. Але на Волині це мало кого цікавить. Коли я дізнався, що на туризм у Волинській області виділили всього 100 000 грн. на рік ($ 3600), я був шокований. Це просто копійки в масштабах регіону. Та і спрямування офіційного туризму викликає багато питань.Створення цих коротких фільмів викликане малою кількістю україномовного контенту, браком знань своєї історії серед більшості людей, низьким зацікавленням такого роду інформацією. Також практично відсутньою туристичною рекламою регіону і його цікавих місць серед українських і закордонних туристів.Чому орієнтація на туризм? Відповідь проста – в багатьох країнах світу він складає значну частину доходів в бюджет. Наприклад, майже всі прибутки Австрії в значній частині залежать від туризму.Серед ІТ спеціалістів із розвинених країх є тенденція до тимчасового переїзду в значно дешевші країни, такі як Таїланд, В’єтнам і т.д. Звідти вони можуть працювати зі своїми замовниками, платити значно менше за проживання, комунальні і харчування. А заодно насолоджуватись екзотикою, подорожами і гарними краєвидами. Думаю, натяк зрозумілий.Ось чому всі ці відеоролики дублюються в субтитрах англійською мовою. Про Волинь англомовного контенту майже немає, тому, відповідно, й нема платоспроможних туристів.А от туристична інфраструктура з дорогами і комфорт перебування іноземців лишається за владою і підприємництвом, куди можна віднести також приватний сектор, тобто звичайних людей.В рамках проекту «Волинь Велика» вже готові три відео. Маю відзнятого матеріалу ще на 13 коротких фільмів. Вони будуть про Белз, Вишнівець, Губків, Данилову гору (це окрема цікава історія), Зимне, Клевань, Кременець, Луцьк, Острог, Почаїв, Пересопницю, Тараканівський форт, Палац Потоцьких в Червонограді.Маю ідеї ще для кількох десятків тем, але час покаже чи будуть вони реалізовані. Окреслений в першому відео регіон, на стільки великий, що тут можна створити ще багато проектів.Реалізую його власними силами і обладнанням. На відміну від фільму про Олику, де було задіяно 10 людей і зовнішня підтримка. Тут робиться все на рівні хобі, тобто можна серйозніше і набагато краще все зробити, але для цього треба виділити більше часу, залучати кошти і людей. А те, що можу сам зробити, те й роблю. Допомагає в цьому дружина своїми порадами і підтримкою.Буду радий, якщо хтось зацікавиться проектом і захоче долучитись чи допомогти в будь-який спосіб.