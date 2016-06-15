У Луцьку біля ЦУМу посеред дороги обірвалася електромережа

У Луцьку на проспекті Волі розірвався кабель мережі, яка забезпечує електрикою тролейбуси.Це трапилося 16 січня неподалік ЦУМу, - повідомилиочевидці.За їхніми словами, близько 16:45 один з кабелів розірвався, коли під ним проїжджав тролейбус. На дорогу сипанули іскри, які налякали пішоходів та пасажирів "рогатого".Через цей порив утворився невеликий затор з тролейбусів, який з часом роз'їхався. Залишився лише тролейбус, під яким розірвався кабель.З нього випустили пасажирів, а водій і кондуктор чекають аварійну службу.