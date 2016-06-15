У Луцьку біля ЦУМу посеред дороги обірвалася електромережа
Сьогодні, 17:01
У Луцьку на проспекті Волі розірвався кабель мережі, яка забезпечує електрикою тролейбуси.
Це трапилося 16 січня неподалік ЦУМу, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, близько 16:45 один з кабелів розірвався, коли під ним проїжджав тролейбус. На дорогу сипанули іскри, які налякали пішоходів та пасажирів "рогатого".
Через цей порив утворився невеликий затор з тролейбусів, який з часом роз'їхався. Залишився лише тролейбус, під яким розірвався кабель.
З нього випустили пасажирів, а водій і кондуктор чекають аварійну службу.
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Це трапилося 16 січня неподалік ЦУМу, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.
За їхніми словами, близько 16:45 один з кабелів розірвався, коли під ним проїжджав тролейбус. На дорогу сипанули іскри, які налякали пішоходів та пасажирів "рогатого".
Через цей порив утворився невеликий затор з тролейбусів, який з часом роз'їхався. Залишився лише тролейбус, під яким розірвався кабель.
З нього випустили пасажирів, а водій і кондуктор чекають аварійну службу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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