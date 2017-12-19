Завірюха в Луцьку 40 років тому: архівні фото
16 січень, 21:40
Відомий волинський фотограф Віктор Чухрай опублікував рідкісні світлини засніженого Луцька у далекому 1979 році.
Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
«Для лучан, які трохи прожили у Луцьку, продовжую публікацію фото з далеких 70-х, 80-х років у авторському виконанні», - зазначив Чухрай.
«Це якась фантастика - яким чином мені вдавалось стареньким Зенітом 3м, знімати такі сучасні знімки? Це ще до художнього інституту! «Завірюха у Луцьку», 40-й квартал - перший знімок, а другий – здогадайтесь, на якій вулиці», - додав він.
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Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.
«Для лучан, які трохи прожили у Луцьку, продовжую публікацію фото з далеких 70-х, 80-х років у авторському виконанні», - зазначив Чухрай.
«Це якась фантастика - яким чином мені вдавалось стареньким Зенітом 3м, знімати такі сучасні знімки? Це ще до художнього інституту! «Завірюха у Луцьку», 40-й квартал - перший знімок, а другий – здогадайтесь, на якій вулиці», - додав він.
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