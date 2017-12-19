Завірюха в Луцьку 40 років тому: архівні фото

Відомий волинський фотографопублікував рідкісні світлини засніженого Луцька у далекому 1979 році.Фото він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.«Для лучан, які трохи прожили у Луцьку, продовжую публікацію фото з далеких 70-х, 80-х років у авторському виконанні», - зазначив Чухрай.«Це якась фантастика - яким чином мені вдавалось стареньким Зенітом 3м, знімати такі сучасні знімки? Це ще до художнього інституту! «Завірюха у Луцьку», 40-й квартал - перший знімок, а другий – здогадайтесь, на якій вулиці», - додав він.