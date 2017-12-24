На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Сьогодні, 17:35
Вперше на території Волині з’явились лані – вид тварин з родини оленевих, який в Україні поширений тільки в центральних областях.
Мешкають вони вже близько місяця у Воротнівському лісництві, що поблизу Луцька.
Привезли тварин із приватного підприємства із центральних та східних регіонів країни та поселили у новозбудований вольєр.
«Цей вольєр розташований у 17-му кварталі. Цей квартал не є заповідною зоною, він є експлуатаційним. Вольєр побудований для науково-рекреаційного застосуванння», - розповідає директор державного підприємства «Звірівське мисливське господарство» Сергій Смічик.
За його словами, неподалік є молодіжний центр, тож до догляду за тваринами залучають, крім лісівників, також відвідувачів цього центру – вихованців учнівських лісництв, студентів.
Наразі ланей 15, їм по 2-3 роки. Якщо вони приживуться, їх кількість будуть збільшувати, а адаптованих тварин випускати у дику природу.
Територія вольєру становить три гектари. Штучні тут огорожа та годівниці, а все інше залишається, як у дикій природі – повалених дерев не забирають, а ліс не очищують від хащів.
«Як у дикій природі є, так воно має і залишатись», - наголошує Сергій Смічик.
Годують тварин щодня вранці, дають зерно, сіно та солонець, адже у певні періоди року ланям не вистачає солі.
Лані дуже полохливі, близько до себе не підпускають, за винятком, лісівників, які щоденно приносять їм їжу.
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Мешкають вони вже близько місяця у Воротнівському лісництві, що поблизу Луцька.
Привезли тварин із приватного підприємства із центральних та східних регіонів країни та поселили у новозбудований вольєр.
«Цей вольєр розташований у 17-му кварталі. Цей квартал не є заповідною зоною, він є експлуатаційним. Вольєр побудований для науково-рекреаційного застосуванння», - розповідає директор державного підприємства «Звірівське мисливське господарство» Сергій Смічик.
За його словами, неподалік є молодіжний центр, тож до догляду за тваринами залучають, крім лісівників, також відвідувачів цього центру – вихованців учнівських лісництв, студентів.
Наразі ланей 15, їм по 2-3 роки. Якщо вони приживуться, їх кількість будуть збільшувати, а адаптованих тварин випускати у дику природу.
Територія вольєру становить три гектари. Штучні тут огорожа та годівниці, а все інше залишається, як у дикій природі – повалених дерев не забирають, а ліс не очищують від хащів.
«Як у дикій природі є, так воно має і залишатись», - наголошує Сергій Смічик.
Годують тварин щодня вранці, дають зерно, сіно та солонець, адже у певні періоди року ланям не вистачає солі.
Лані дуже полохливі, близько до себе не підпускають, за винятком, лісівників, які щоденно приносять їм їжу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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