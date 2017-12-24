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На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО

На Волині поселили новий вид оленів. ФОТО
Вперше на території Волині з’явились лані – вид тварин з родини оленевих, який в Україні поширений тільки в центральних областях.
Мешкають вони вже близько місяця у Воротнівському лісництві, що поблизу Луцька.

Привезли тварин із приватного підприємства із центральних та східних регіонів країни та поселили у новозбудований вольєр.

«Цей вольєр розташований у 17-му кварталі. Цей квартал не є заповідною зоною, він є експлуатаційним. Вольєр побудований для науково-рекреаційного застосуванння», - розповідає директор державного підприємства «Звірівське мисливське господарство» Сергій Смічик.

За його словами, неподалік є молодіжний центр, тож до догляду за тваринами залучають, крім лісівників, також відвідувачів цього центру – вихованців учнівських лісництв, студентів.

Наразі ланей 15, їм по 2-3 роки. Якщо вони приживуться, їх кількість будуть збільшувати, а адаптованих тварин випускати у дику природу.

Територія вольєру становить три гектари. Штучні тут огорожа та годівниці, а все інше залишається, як у дикій природі – повалених дерев не забирають, а ліс не очищують від хащів.

«Як у дикій природі є, так воно має і залишатись», - наголошує Сергій Смічик.

Годують тварин щодня вранці, дають зерно, сіно та солонець, адже у певні періоди року ланям не вистачає солі.

Лані дуже полохливі, близько до себе не підпускають, за винятком, лісівників, які щоденно приносять їм їжу.


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Теги: лані, Воротнів, звірі
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