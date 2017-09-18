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У Луцьку - виставка польських фотографів

У Луцьку - виставка польських фотографів
У Луцьку відкриється виставка польських фотографів.

Експозиція має назву "Погляди", - повідомили у волинській організації Національної спілки художників України.

"Виставка складається з п'яти оригінальних фотографічних проектів,
це представлення різних художніх поглядів польських фотографів".

Виставка експонуватиметься у Великому залі "Галереї мистецтв" Будинку художника Волинської організації НСХУ (м. Луцьк вул. Лесі Українки 24а).

Відкриття виставки о 14:00, 20 січня.

У Луцьку - виставка польських фотографів

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Теги: дозвілля, культура, мистецтво, варте уваги
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