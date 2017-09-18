У Луцьку - виставка польських фотографів
Сьогодні, 10:39
У Луцьку відкриється виставка польських фотографів.
Експозиція має назву "Погляди", - повідомили у волинській організації Національної спілки художників України.
"Виставка складається з п'яти оригінальних фотографічних проектів,
це представлення різних художніх поглядів польських фотографів".
Виставка експонуватиметься у Великому залі "Галереї мистецтв" Будинку художника Волинської організації НСХУ (м. Луцьк вул. Лесі Українки 24а).
Відкриття виставки о 14:00, 20 січня.
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Експозиція має назву "Погляди", - повідомили у волинській організації Національної спілки художників України.
"Виставка складається з п'яти оригінальних фотографічних проектів,
це представлення різних художніх поглядів польських фотографів".
Виставка експонуватиметься у Великому залі "Галереї мистецтв" Будинку художника Волинської організації НСХУ (м. Луцьк вул. Лесі Українки 24а).
Відкриття виставки о 14:00, 20 січня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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