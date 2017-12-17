У Ковелі суттєво збільшили розмір допомоги онкохворим

Цьогоріч у Програмі соціального захисту окремих категорій населення міська влада передбачила понад 5,5 мільйона гривень.Щороку понад 300 ковельчан, які страждають на онкозахворювання, просять допомогти коштами на лікування. Ще рік тому із міського бюджету для таких осіб виділяли по 200 – 300, в окремих випадках до 1000 гривень одній людині. Звісно, цими грішми біді не зарадити. Навіть елементарне обстеження коштує набагато дорожче.У Програмі соціального захисту, що її ухвалила Ковельська міська рада на 2017 рік, було передбачено 4,3 мільйона гривень матеріальної допомоги окремим категоріям населення, зокрема й онкохворим. На березневій сесії депутати внесли зміни до цього документу, додатково передбачивши ще 500 тисяч саме для одноразової виплати. Загалом до кінця року фінансовий ресурс Програми зріс більш як на мільйон гривень.На жаль, як свідчить статистика Ковельського міськрайонного територіального медичного об’єднання, впродовж останніх років хворих на рак більшає. Якщо в 2014-му тих, у кого вперше виявили цю недугу, було 128 осіб, то 2015-го – 130, наступного – вже 137, а торік – 182. Цим людям необхідне інтенсивне дороговартісне і довготривале лікування, на яке не в кожної родини є достатньо коштів.«Щоб надати онкохворим ковельчанам суттєвішу матеріальну підтримку, цьогоріч вирішили підійти до вкрай важливої для громади проблеми більш виважено. Для цього в міському бюджеті заклали 5,5 мільйона гривень. Однак сума не є остаточною, адже міська влада постійно відгукується на потреби людей, які потребують коштів на лікування. Зокрема, передбачено одноразову матеріальну допомогу в розмірі не більш як п’ять тисяч гривень на поліхіміотерапію, хірургічну операцію та комбіноване лікування», – розповів міський голова Ковеля Олег Кіндер.Варто наголосити, що й обранці міської громади також підтримують онкохворих ковельчан. Щороку з місцевого бюджету виділяють кошти для здійснення депутатських повноважень. Вони йдуть на матеріальну допомогу виборцям, які звертаються з проханням допомогти грішми на лікування.Хворобу легше попередити, аніж лікувати. Саме тому міська влада спрямовує значний фінансовий ресурс для придбання сучасного обладнання для діагностики різних захворювань, зокрема й онкологічних. Так, уже другий рік поспіль у Ковелі працює мамографічний апарат італійського виробництва «VIOLA», завдяки якому жінки мають змогу пройти обстеження та вчасно виявити хворобу.Текст - Олександр КРЕМІНЬ