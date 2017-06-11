Волинський «кіборг» пише книгу спогадів

Захисник Донецького аеропорту, волинський «кіборг» із позивним «Турист»розповів, що пише художню книгу про війну та битву за Донецький аеропорт.Про це він повідав в інтерв’юВіталій П’ясецький служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді, та перед заходом в Донецький аеропорт 3 батальйон бригади передали у підпорядкування 81-ої окремої аеромобільної бригади. У січні 2015 року він потрапив в новий термінал Донецького аеропорту, отримав поранення та виїхав 19 січня. 20 січня бойовики підірвали термінал.Нині чоловік повернувся до мирного життя та почав писати книгу.«Я намагаюся не розгубити спогадів - влітку пройшов школу публіцистики для ветеранів АТО і почав писати книгу. Нарешті я сформував бачення, якою вона має бути. Це буде художня книга на основі моєї історії та історій інших хлопців, це буде книга і про події, і про переживання, вона буде насичена живими діалогами. Її буде цікаво читати не лише тим, хто там був, а й пересічним людям, але разом з тим вона не буде спотворювати подій. Єдине, що я собі придумав, що кінець в неї буде трохи інший – не хепі-енд, але інакший для мене», - розповів «кіборг».