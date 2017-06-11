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Волинський «кіборг» пише книгу спогадів

Волинський «кіборг» пише книгу спогадів
Захисник Донецького аеропорту, волинський «кіборг» із позивним «Турист» Віталій П’ясецький розповів, що пише художню книгу про війну та битву за Донецький аеропорт.

Про це він повідав в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

Віталій П’ясецький служив у 80-тій окремій десантно-штурмовій бригаді, та перед заходом в Донецький аеропорт 3 батальйон бригади передали у підпорядкування 81-ої окремої аеромобільної бригади. У січні 2015 року він потрапив в новий термінал Донецького аеропорту, отримав поранення та виїхав 19 січня. 20 січня бойовики підірвали термінал.

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Нині чоловік повернувся до мирного життя та почав писати книгу.

«Я намагаюся не розгубити спогадів - влітку пройшов школу публіцистики для ветеранів АТО і почав писати книгу. Нарешті я сформував бачення, якою вона має бути. Це буде художня книга на основі моєї історії та історій інших хлопців, це буде книга і про події, і про переживання, вона буде насичена живими діалогами. Її буде цікаво читати не лише тим, хто там був, а й пересічним людям, але разом з тим вона не буде спотворювати подій. Єдине, що я собі придумав, що кінець в неї буде трохи інший – не хепі-енд, але інакший для мене», - розповів «кіборг».

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Теги: Донецький аеропорт, кіборг, Віталій П'ясецький, ДАП, книга
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