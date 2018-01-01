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У центрі Луцька велика тягучка. Зітнулися тролейбус і універсал

У центрі Луцька велика тягучка. Зітнулися тролейбус і універсал
У центрі Луцька сталася аварія, через яку утворилася велика тягучка.

Це трапилося 23 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.

На вулиці Винниченка навпроти прокуратури зітнулися тролейбус і універсал Skoda.

Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.

Оскільки машина була застрахована, водій чекав на поліцію, і через це в центрі міста утворилася велика тягучка.

У центрі Луцька велика тягучка. Зітнулися тролейбус і універсал
У центрі Луцька велика тягучка. Зітнулися тролейбус і універсал

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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