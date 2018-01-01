У центрі Луцька велика тягучка. Зітнулися тролейбус і універсал





Це трапилося 23 січня, - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost очевидці.



На вулиці Винниченка навпроти прокуратури зітнулися тролейбус і універсал Skoda.



Автомобіль зазнав незначних пошкоджень.



Оскільки машина була застрахована, водій чекав на поліцію, і через це в центрі міста утворилася велика тягучка.





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