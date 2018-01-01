Луцька стоматполіклініка планує купити обладнання на 700 тисяч

У 2018 році планують відремонтувати приміщення Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.За відповідне рішення проголосували члени виконкому 24 січня.Зокрема ремонтні роботи заплановані у фойє та коридорах приміщення, що розташоване на проспекті Волі, 39. Крім того, для закладу планують придбати медобладнання на 700 тисяч.Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» планує придбати у 2018 році медичного обладнання на загальну суму 700 000 грн. Серед переліку – стоматологічний лазер та обладнання для стерилізації. Також у стоматологічній поліклініці планують запровадити нові методики обслуговування, такі як відбілювання зубів за допомогою К2 – лазерного апарату, плазмоліфтинг, застосування нових стоматологічних матеріалів та препаратів зарубіжного виробництва.