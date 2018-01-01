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Луцька стоматполіклініка планує купити обладнання на 700 тисяч

Луцька стоматполіклініка планує купити обладнання на 700 тисяч
У 2018 році планують відремонтувати приміщення Луцької міської клінічної стоматологічної поліклініки.

За відповідне рішення проголосували члени виконкому 24 січня.

Зокрема ремонтні роботи заплановані у фойє та коридорах приміщення, що розташоване на проспекті Волі, 39. Крім того, для закладу планують придбати медобладнання на 700 тисяч.

Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська клінічна стоматологічна поліклініка» планує придбати у 2018 році медичного обладнання на загальну суму 700 000 грн. Серед переліку – стоматологічний лазер та обладнання для стерилізації. Також у стоматологічній поліклініці планують запровадити нові методики обслуговування, такі як відбілювання зубів за допомогою К2 – лазерного апарату, плазмоліфтинг, застосування нових стоматологічних матеріалів та препаратів зарубіжного виробництва.

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Теги: медицина, здоров'я
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Коментарі 1
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В ту м'яко кажули в лапках лікарню втрапив один раз і то по нещасливому випадку захворів мій стоматолог а біль була гостра в результаті прочекав кілька годин під дверями а в результаті якийсь "ескулап" розвалив зуб щоб поставити ліки після чого його прийшлося замість звичайної поломби накривали коробкою
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