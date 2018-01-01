«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну

В інтернет спільноті Ukrainian Military Honor вдалось натрапити на цікаве зображення польської марки, яка присвячена боротьбі за незалежність України.Як виявилось в 1987 році польська «Солідарність» підпільно випускала поштові марки, присвячені боротьбі за незалежність народів СРСР, в тому числі і українців. На кожній марці є напис «Зараз під радянською окупацією».Зверніть увагу, що на «українській» марці зображення прапора розташоване – золотий згори, блакитний знизу.Зрозуміло, що такі нелегальні марки польської «Солідарності» не видавалися офіційно, а друкувалися в приватних таємних друкарнях. За їх зберігання можна було тоді потрапити під суд і отримати не малий строк ув’язнення.Марки присвячені боротьбі за незалежність сусідніх держав, зокрема, України зіграли в Польщі значну роль в боротьбі з комуністичним режимом. Вони були одним із символів непокори тодішній владі. Прибуток від продажу марок призначався для підтримки таємних структур «Солідарності». Зокрема, гроші витрачали на видання листівок та інших поліграфічних матеріалів.Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко