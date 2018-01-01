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«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну

«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
В інтернет спільноті Ukrainian Military Honor вдалось натрапити на цікаве зображення польської марки, яка присвячена боротьбі за незалежність України.

Як виявилось в 1987 році польська «Солідарність» підпільно випускала поштові марки, присвячені боротьбі за незалежність народів СРСР, в тому числі і українців. На кожній марці є напис «Зараз під радянською окупацією».

Зверніть увагу, що на «українській» марці зображення прапора розташоване – золотий згори, блакитний знизу.

Зрозуміло, що такі нелегальні марки польської «Солідарності» не видавалися офіційно, а друкувалися в приватних таємних друкарнях. За їх зберігання можна було тоді потрапити під суд і отримати не малий строк ув’язнення.

Марки присвячені боротьбі за незалежність сусідніх держав, зокрема, України зіграли в Польщі значну роль в боротьбі з комуністичним режимом. Вони були одним із символів непокори тодішній владі. Прибуток від продажу марок призначався для підтримки таємних структур «Солідарності». Зокрема, гроші витрачали на видання листівок та інших поліграфічних матеріалів.

«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну
«Дружба під окупацією»: у Польщі видавали марки про Україну


Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, цікаво
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