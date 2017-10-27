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Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів

Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів
Прокурора відділу прокуратури Волинської області викрили на одержанні двох тисяч доларів неправомірної вигоди.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.

Працівники прокуратури Волинської області, Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України за участі слідчих обласного Управління Служби безпеки України та співробітників Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України 26 січня на одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів США викрили прокурора відділу прокуратури області.

Неправомірну вигоду прокурор одержав від дружини одного із засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка.

Тривають першочергові слідчі дії.

Окрім прокурора, затримано ще двох громадян, викритих у пособництві у вчиненні цього злочину.

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Теги: хабар, прокурор, прокуратура
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Коментарі 2
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А хфамілію слабо.
Тоді причину, на підставі якої не називається прізвище героя?
Так, для розуміння - одних хабарників вказують зразу, інших....?
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Ай, яка зрада!!!Нова прокуратура!!!!Чому керівник оновленої прокуратури ще не подав рапорт на звільнення?адже він співучасник злочину!чи всі прокурори в прокуратурі роблять все, що їм заманеться без узгодженням з керівництвом!?
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