Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів
Сьогодні, 16:43
Прокурора відділу прокуратури Волинської області викрили на одержанні двох тисяч доларів неправомірної вигоди.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Працівники прокуратури Волинської області, Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України за участі слідчих обласного Управління Служби безпеки України та співробітників Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України 26 січня на одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів США викрили прокурора відділу прокуратури області.
Неправомірну вигоду прокурор одержав від дружини одного із засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка.
Тривають першочергові слідчі дії.
Окрім прокурора, затримано ще двох громадян, викритих у пособництві у вчиненні цього злочину.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.
Працівники прокуратури Волинської області, Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України за участі слідчих обласного Управління Служби безпеки України та співробітників Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України 26 січня на одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів США викрили прокурора відділу прокуратури області.
Неправомірну вигоду прокурор одержав від дружини одного із засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка.
Тривають першочергові слідчі дії.
Окрім прокурора, затримано ще двох громадян, викритих у пособництві у вчиненні цього злочину.
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Коментарі 2
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Тоді причину, на підставі якої не називається прізвище героя?
Так, для розуміння - одних хабарників вказують зразу, інших....?