Волинського прокурора спіймали на хабарі у 2 тисячі доларів

Прокурора відділу прокуратури Волинської області викрили на одержанні двох тисяч доларів неправомірної вигоди.Про це інформує прес-служба прокуратури Волині.Працівники прокуратури Волинської області, Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України за участі слідчих обласного Управління Служби безпеки України та співробітників Управління захисту економіки в області департаменту захисту економіки Національної поліції України 26 січня на одержанні неправомірної вигоди у сумі 2 тисяч доларів США викрили прокурора відділу прокуратури області.Неправомірну вигоду прокурор одержав від дружини одного із засуджених, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, за вирішення питання про дострокове звільнення її чоловіка.Тривають першочергові слідчі дії.Окрім прокурора, затримано ще двох громадян, викритих у пособництві у вчиненні цього злочину.