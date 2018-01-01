Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака

У Луцьку організували вечір-спогад, присвячений пам’яті відомого волинського письменника і журналістаПро це повідомили у прес-службі облради.Вечір-спогад, який відбувся у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, ініціювала дружина письменника, синта літературний побратим Івана Корсака. Проведення вечора у бібліотеці не було випадковим, адже впродовж більше, ніж 10 років, він багато і безкорисливо допомагав книгозбірні у вирішенні господарських і творчих проблем, був учасником літературних імпрез.Під час головування в депутатській комісії обласної ради з питань культури і духовності (2006-2010 роки) доклав чимало зусиль для реконструкції приміщень бібліотеки, а також облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, картинної галереї – відділу Волинського краєзнавчого музею.Під час вечора, який майстерно вели Віктор Вербич і завідувач відділу бібліотеки, про яскраву творчу особистість Івана Корсака розповіли письменники, журналісти, науковці.Прозвучали пісні на слова Івана Корсака у виконанні дуету „Душа Волині”. Прозовий уривок з новели „Журавка” виконалаЗі словами вдячності до присутніх звернулася дружина Марія Корсак. А Віктор Корсак, син письменника, запросив присутніх до участі у створенні книги спогадів про відомого волинянина.Учасники вечора-спогаду «Іван Корсак: життя продовжується в слові» підготували звернення до міської влади щодо відкриття меморіальної дошки та присвоєння одній із вулиць обласного центру імені Івана Корсака.