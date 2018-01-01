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Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака

Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака
У Луцьку організували вечір-спогад, присвячений пам’яті відомого волинського письменника і журналіста Івана Корсака.

Про це повідомили у прес-службі облради.

Вечір-спогад, який відбувся у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, ініціювала дружина письменника Марія Корсак, син Віктор та літературний побратим Івана Корсака Віктор Вербич. Проведення вечора у бібліотеці не було випадковим, адже впродовж більше, ніж 10 років, він багато і безкорисливо допомагав книгозбірні у вирішенні господарських і творчих проблем, був учасником літературних імпрез.

Під час головування в депутатській комісії обласної ради з питань культури і духовності (2006-2010 роки) доклав чимало зусиль для реконструкції приміщень бібліотеки, а також облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, картинної галереї – відділу Волинського краєзнавчого музею.

Під час вечора, який майстерно вели Віктор Вербич і завідувач відділу бібліотеки Ольга Кириченко, про яскраву творчу особистість Івана Корсака розповіли письменники, журналісти, науковці.

Прозвучали пісні на слова Івана Корсака у виконанні дуету „Душа Волині”. Прозовий уривок з новели „Журавка” виконала Наталія Шпанчук.

Зі словами вдячності до присутніх звернулася дружина Марія Корсак. А Віктор Корсак, син письменника, запросив присутніх до участі у створенні книги спогадів про відомого волинянина.

Учасники вечора-спогаду «Іван Корсак: життя продовжується в слові» підготували звернення до міської влади щодо відкриття меморіальної дошки та присвоєння одній із вулиць обласного центру імені Івана Корсака.

Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака
Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака
Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака
Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака

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Теги: Луцьк, Іван Корсак
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