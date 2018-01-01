Луцьку вулицю пропонують назвати на честь Івана Корсака
26 січень, 22:10
У Луцьку організували вечір-спогад, присвячений пам’яті відомого волинського письменника і журналіста Івана Корсака.
Про це повідомили у прес-службі облради.
Вечір-спогад, який відбувся у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, ініціювала дружина письменника Марія Корсак, син Віктор та літературний побратим Івана Корсака Віктор Вербич. Проведення вечора у бібліотеці не було випадковим, адже впродовж більше, ніж 10 років, він багато і безкорисливо допомагав книгозбірні у вирішенні господарських і творчих проблем, був учасником літературних імпрез.
Під час головування в депутатській комісії обласної ради з питань культури і духовності (2006-2010 роки) доклав чимало зусиль для реконструкції приміщень бібліотеки, а також облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, картинної галереї – відділу Волинського краєзнавчого музею.
Під час вечора, який майстерно вели Віктор Вербич і завідувач відділу бібліотеки Ольга Кириченко, про яскраву творчу особистість Івана Корсака розповіли письменники, журналісти, науковці.
Прозвучали пісні на слова Івана Корсака у виконанні дуету „Душа Волині”. Прозовий уривок з новели „Журавка” виконала Наталія Шпанчук.
Зі словами вдячності до присутніх звернулася дружина Марія Корсак. А Віктор Корсак, син письменника, запросив присутніх до участі у створенні книги спогадів про відомого волинянина.
Учасники вечора-спогаду «Іван Корсак: життя продовжується в слові» підготували звернення до міської влади щодо відкриття меморіальної дошки та присвоєння одній із вулиць обласного центру імені Івана Корсака.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
Вечір-спогад, який відбувся у Волинській державній обласній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки, ініціювала дружина письменника Марія Корсак, син Віктор та літературний побратим Івана Корсака Віктор Вербич. Проведення вечора у бібліотеці не було випадковим, адже впродовж більше, ніж 10 років, він багато і безкорисливо допомагав книгозбірні у вирішенні господарських і творчих проблем, був учасником літературних імпрез.
Під час головування в депутатській комісії обласної ради з питань культури і духовності (2006-2010 роки) доклав чимало зусиль для реконструкції приміщень бібліотеки, а також облмуздрамтеатру імені Тараса Шевченка, картинної галереї – відділу Волинського краєзнавчого музею.
Під час вечора, який майстерно вели Віктор Вербич і завідувач відділу бібліотеки Ольга Кириченко, про яскраву творчу особистість Івана Корсака розповіли письменники, журналісти, науковці.
Прозвучали пісні на слова Івана Корсака у виконанні дуету „Душа Волині”. Прозовий уривок з новели „Журавка” виконала Наталія Шпанчук.
Зі словами вдячності до присутніх звернулася дружина Марія Корсак. А Віктор Корсак, син письменника, запросив присутніх до участі у створенні книги спогадів про відомого волинянина.
Учасники вечора-спогаду «Іван Корсак: життя продовжується в слові» підготували звернення до міської влади щодо відкриття меморіальної дошки та присвоєння одній із вулиць обласного центру імені Івана Корсака.
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