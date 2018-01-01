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Князєв анонсував патрульну поліцію Ковеля

Князєв анонсував патрульну поліцію Ковеля
МВС планує цього року створити підрозділи патрульної поліції в Ковелі та Білої Церкви.

Про це в ході виступу на підсумковій колегії МВС повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв, - повідомляє телеканал NEWSONE.

Він уточнив, що в цих невеликих містах у Волинській та Київській областях патрульну поліцію запустять вже в 2018 році.

«Проект патрульної поліції успішно реалізований в 33 містах. У 2018 році запланований набір і відкриття підрозділів патрульної поліції в Ковелі, Білій Церкві», - сказав Князєв.

За його словами, на сьогодні 2600 майбутніх патрульних поліцейських проходять необхідну підготовку в навчальних центрах.

«Майже 80 нарядів дорожньої поліції забезпечують безпеку руху на дорогах загальної протяжністю 4 000 км. У лютому ми плануємо збільшити цю кількість відразу до 210 нарядів, до кінця року - до 324 нарядів. Протяжність доріг обслуговування зросте до 9 000 кілометрів», - пояснив начальник поліції України.

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Теги: патрульні, поліція
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