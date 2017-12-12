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Волинянка перемогла у міжнародному поетичному конкурсі

Волинянка перемогла у міжнародному поетичному конкурсі
Вірш методиста Шацького БДЮТ Ніни Корець «Крізь обрис світлин чорно-білих» посів перше місце у VІІІ Міжнародному поетичному конкурсі «Чатує в століттях Чернеча гора», який був присвячений темі «Добре жити з родиною».

Про це повідомляє Район.Шацьк.

Загалом до редакції журналу «Склянка часу*Zeitglas» надійшло понад 1100 творів сучасних авторів з України та зарубіжжя. Проте до конкурсного розгляду було узято лише 60, серед яких відібрано й поезію шачанки.

Оцінювало поетичні твори конкурсантів авторитетне у літературних колах журі, у склад якого увійшли сучасні українські поети, прозаїки та видавці Євгенія Більченко, Олександр Апальков, В’ячеслав Пасенюк, Сергій Лазо та Юрій Шеляженко. В підсумку вірш Ніни Корець набрав 21 бал та посів перше місце у міжнародному конкурсі.

Твори переможців та лауреатів конкурсу було оприлюднено у спец-випуску «Вісника конкурсу», на сторінках міжнародного літературно-мистецького журналу «Склянка часу*Zeitglas» (№№ 83 та 84) та в альманасі «Скіфія».


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Теги: поезія
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