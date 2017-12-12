Волинянка перемогла у міжнародному поетичному конкурсі

Ніни Корець «Крізь обрис світлин чорно-білих» посів перше місце у VІІІ Міжнародному поетичному конкурсі «Чатує в століттях Чернеча гора», який був присвячений темі «Добре жити з родиною».



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Загалом до редакції журналу «Склянка часу*Zeitglas» надійшло понад 1100 творів сучасних авторів з України та зарубіжжя. Проте до конкурсного розгляду було узято лише 60, серед яких відібрано й поезію шачанки.



Оцінювало поетичні твори конкурсантів авторитетне у літературних колах журі, у склад якого увійшли сучасні українські поети, прозаїки та видавці Євгенія Більченко, Олександр Апальков, В’ячеслав Пасенюк, Сергій Лазо та Юрій Шеляженко. В підсумку вірш Ніни Корець набрав 21 бал та посів перше місце у міжнародному конкурсі.



Твори переможців та лауреатів конкурсу було оприлюднено у спец-випуску «Вісника конкурсу», на сторінках міжнародного літературно-мистецького журналу «Склянка часу*Zeitglas» (№№ 83 та 84) та в альманасі «Скіфія».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вірш методиста Шацького БДЮТ«Крізь обрис світлин чорно-білих» посів перше місце у VІІІ Міжнародному поетичному конкурсі «Чатує в століттях Чернеча гора», який був присвячений темі «Добре жити з родиною».Про це повідомляє Район.Шацьк Загалом до редакції журналу «Склянка часу*Zeitglas» надійшло понад 1100 творів сучасних авторів з України та зарубіжжя. Проте до конкурсного розгляду було узято лише 60, серед яких відібрано й поезію шачанки.Оцінювало поетичні твори конкурсантів авторитетне у літературних колах журі, у склад якого увійшли сучасні українські поети, прозаїки та видавціта. В підсумку вірш Ніни Корець набрав 21 бал та посів перше місце у міжнародному конкурсі.Твори переможців та лауреатів конкурсу було оприлюднено у спец-випуску «Вісника конкурсу», на сторінках міжнародного літературно-мистецького журналу «Склянка часу*Zeitglas» (№№ 83 та 84) та в альманасі «Скіфія».

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