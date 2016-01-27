У Луцьку хлопчик провалився під кригу і зник
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У Луцьку рятувальники проводять пошукові роботи хлопця, який провалився під кригу.
27 січня о 16:08 до служби «101» надійшло повідомлення, що у місті Луцьку на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець 2005 р.н., - повідомили в прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.
За викликом прибули працівники частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувальної частини спеціального призначення та водолазно-рятувальна група міста Луцька, які одразу приступили до пошукових робіт, що тривали до темної пори.
Однак знайти підлітка в той день не вдалось, пошукові роботи розпочались вранці 28 січня. До їх проведення залучено 6 водолазів та фельдшер.
Управління ДСНС області застерігає громадян від виходу на тонку кригу і закликає батьків та дорослих унеможливити ігри дітей на вкритих тонким шаром льоду водоймах для запобігання трагічним випадкам!
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27 січня о 16:08 до служби «101» надійшло повідомлення, що у місті Луцьку на річці Стир в районі вулиці Глушець провалився під лід хлопець 2005 р.н., - повідомили в прес-службі управління ДСНС у Волинській області.
Як повідомили його товариші, під час прогулянки вони вирішили перевірити кригу на міцність, вийшли на лід, але раптом він провалився під кригу і зник.
За викликом прибули працівники частини спеціальної пожежної техніки, аварійно-рятувальної частини спеціального призначення та водолазно-рятувальна група міста Луцька, які одразу приступили до пошукових робіт, що тривали до темної пори.
Однак знайти підлітка в той день не вдалось, пошукові роботи розпочались вранці 28 січня. До їх проведення залучено 6 водолазів та фельдшер.
Управління ДСНС області застерігає громадян від виходу на тонку кригу і закликає батьків та дорослих унеможливити ігри дітей на вкритих тонким шаром льоду водоймах для запобігання трагічним випадкам!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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