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Луцький театр презентував нову відеопоезію

Луцький театр презентував нову відеопоезію
Театр «ГаРмИдЕр» презентував нову відеопоезію в рамках проекту «Поетичний PLAYer».

Свою чергову відеопоезію присвятили сторіччю бою під Крутами. Створили її за поемою «Крути» письменниці-емігрантки Лесі Храпливої. Знялися у відео юні актори дитячої театральної студії «ДогориДриґом», - повідомили у театрі.

«Долучення до проекту дітей, які є майже ровесниками ліцеїстів, що загинули під Крутами, –важливий символічний акт неперервності історичної пам’яті. Для нас важливо, аби біль трагедії минулого перетворювався на досвід наступних поколінь.»

Керівник проекту та режисер монтажу: Алла Доманська
Режисер-постановник: Руслана Порицька
Відеооператор: Олексій Стаднюк
Графічний дизайн: Олександра Зінчука
Актори: Софія Турчик, Дмитро Марчук, Мирослав Тараймович, Софія Горох, Марко Стемковський, Михайло Нєдєльський, Дарія Бабкіна, Соломія Назаревич, Андрій Климосюк, Максим Єфімчук, Максим Гнатюк, Дарія Пилипович
Голос за кадром: Алли Доманської

Проект «Поетичний PLAYer» не фінансується з жодних джерел. Уся праця зі створення відеопоезій є волонтерською. Пропозиції фінансової та іншої підтримки проекту приймаються за телефоном 0978632989,- кажуть в театрі.


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Теги: мистецтво, теарт, «ГаРмИдЕр»
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