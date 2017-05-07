Луцький театр презентував нову відеопоезію

Театр «ГаРмИдЕр» презентував нову відеопоезію в рамках проекту «Поетичний PLAYer».Свою чергову відеопоезію присвятили сторіччю бою під Крутами. Створили її за поемою «Крути» письменниці-емігрантки Лесі Храпливої. Знялися у відео юні актори дитячої театральної студії «ДогориДриґом», - повідомили у театрі.«Долучення до проекту дітей, які є майже ровесниками ліцеїстів, що загинули під Крутами, –важливий символічний акт неперервності історичної пам’яті. Для нас важливо, аби біль трагедії минулого перетворювався на досвід наступних поколінь.»Керівник проекту та режисер монтажу: Алла ДоманськаРежисер-постановник: Руслана ПорицькаВідеооператор: Олексій СтаднюкГрафічний дизайн: Олександра ЗінчукаАктори: Софія Турчик, Дмитро Марчук, Мирослав Тараймович, Софія Горох, Марко Стемковський, Михайло Нєдєльський, Дарія Бабкіна, Соломія Назаревич, Андрій Климосюк, Максим Єфімчук, Максим Гнатюк, Дарія ПилиповичГолос за кадром: Алли ДоманськоїПроект «Поетичний PLAYer» не фінансується з жодних джерел. Уся праця зі створення відеопоезій є волонтерською. Пропозиції фінансової та іншої підтримки проекту приймаються за телефоном 0978632989,- кажуть в театрі.