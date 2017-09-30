Лучан кличуть на модні вихідні





Дійство відбудеться 2 березня в клубі Opera, - повідомили організатори.



Початок о 19:30. Ведучі вечора Анна Тріль та Павло Луцака.



У програмі:

- покази мод. Що у тренді навесні 2018 року?;

- театралізовані дійства від учнів школи моделей Grace Model House;

- розкриваємо секрети краси успішних жінок.



Як обіцяють організатори, на завершення чекає запальна Salsa afterparty від Salsa Lutsk.



Офіційний фотограф Олег Черненко.







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