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Лучан кличуть на модні вихідні

Лучан кличуть на модні вихідні
У Луцьку відбудеться щорічний модний показ Lutsk Fashion Weekend.

Дійство відбудеться 2 березня в клубі Opera, - повідомили організатори.

Початок о 19:30. Ведучі вечора Анна Тріль та Павло Луцака.

У програмі:
- покази мод. Що у тренді навесні 2018 року?;
- театралізовані дійства від учнів школи моделей Grace Model House;
- розкриваємо секрети краси успішних жінок.

Як обіцяють організатори, на завершення чекає запальна Salsa afterparty від Salsa Lutsk.

Офіційний фотограф Олег Черненко.

Лучан кличуть на модні вихідні


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Теги: мода, стиль, Lutsk Fashion Weekend, модний показ
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