Волинянина спіймали на крадіжці лісу
Сьогодні, 16:11
У Ківерцівському районі виявили самовільну вирубку лісу.
Так, було затримано жителя села Карпилівка при скоєнні самовільної порубки сосни у Цуманському лісництві, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Сума збитків завданих при цьому держлісфонду становить 8 тисяч гривень.
За фактом було складено адмінпротокол. Кошти, які лісопорушником уже добровільно відшкодовані, надійшли на рахунок Цуманської сільської ради.
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Так, було затримано жителя села Карпилівка при скоєнні самовільної порубки сосни у Цуманському лісництві, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Сума збитків завданих при цьому держлісфонду становить 8 тисяч гривень.
За фактом було складено адмінпротокол. Кошти, які лісопорушником уже добровільно відшкодовані, надійшли на рахунок Цуманської сільської ради.
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