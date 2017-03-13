Волинянина спіймали на крадіжці лісу





Так, було затримано жителя села Карпилівка при скоєнні самовільної порубки сосни у Цуманському лісництві, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.



Сума збитків завданих при цьому держлісфонду становить 8 тисяч гривень.



За фактом було складено адмінпротокол. Кошти, які лісопорушником уже добровільно відшкодовані, надійшли на рахунок Цуманської сільської ради.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ківерцівському районі виявили самовільну вирубку лісу.Так, було затримано жителя села Карпилівка при скоєнні самовільної порубки сосни у Цуманському лісництві, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.Сума збитків завданих при цьому держлісфонду становить 8 тисяч гривень.За фактом було складено адмінпротокол. Кошти, які лісопорушником уже добровільно відшкодовані, надійшли на рахунок Цуманської сільської ради.

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