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Волинянина спіймали на крадіжці лісу

Волинянина спіймали на крадіжці лісу
У Ківерцівському районі виявили самовільну вирубку лісу.

Так, було затримано жителя села Карпилівка при скоєнні самовільної порубки сосни у Цуманському лісництві, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Сума збитків завданих при цьому держлісфонду становить 8 тисяч гривень.

За фактом було складено адмінпротокол. Кошти, які лісопорушником уже добровільно відшкодовані, надійшли на рахунок Цуманської сільської ради.


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Теги: вирубка, ліс
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