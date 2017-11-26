На Волині сироти отримали житло





Про це йдеться на



Так, сьогодні, 29 січня, відбулось урочисте вручення ключів від придбаних квартир Судюк Яні, випускниці Володимир-Волинської школи-інтернату, та Скубченко Надії, учениці ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську ключі від власного помешкання отримали дві дівчини-сироти.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Так, сьогодні, 29 січня, відбулось урочисте вручення ключів від придбаних квартир, випускниці Володимир-Волинської школи-інтернату, та, учениці ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти".

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