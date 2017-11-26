вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині сироти отримали житло

На Волині сироти отримали житло
У Нововолинську ключі від власного помешкання отримали дві дівчини-сироти.

Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.

Так, сьогодні, 29 січня, відбулось урочисте вручення ключів від придбаних квартир Судюк Яні, випускниці Володимир-Волинської школи-інтернату, та Скубченко Надії, учениці ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти".


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квартири, сироти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Моніторинг та техногенна безпека: що дасть лучанам «Безпечне місто»
У Волиньраді «засекретили» результати службового розслідування щодо Ігоря Палиці
Щодо Ігоря Палиці проведуть службове розслідування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині - кір
Сьогодні, 17:22
Випустять монету з «кіборгами»
Сьогодні, 17:11
На Волині сироти отримали житло
Сьогодні, 17:01
Стрілянина в Києві: помер другий поранений
Сьогодні, 16:47
У Facebook стартував флешмоб «#СпогадпроРоманюка»
Сьогодні, 16:43
Схожі новини
На Волині дві сестри-сироти отримали житло На Волині дві сестри-сироти отримали житло
25 січень, 13:20
Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла Атовець обурився тим, як Луцькрада фінансує програми купівлі житла
12 січень, 15:35
ЖК «Парковий квартал»: як виглядає планування квартир* ЖК «Парковий квартал»: як виглядає планування квартир*
12 січень, 11:05
Запитують, коли прийде мама: як батько осиротив трьох дітей Запитують, коли прийде мама: як батько осиротив трьох дітей
26 листопад, 2017, 08:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
Сьогодні, 18:10
 4
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
Сьогодні, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
 2
Зима в Луцькому зоопарку. ФОТО
28 січень, 17:20
 2
У «Волині» - четверо новачків
Сьогодні, 17:48
 1
Медіа
відео
1/8