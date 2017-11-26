На Волині сироти отримали житло
Сьогодні, 17:01
У Нововолинську ключі від власного помешкання отримали дві дівчини-сироти.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Так, сьогодні, 29 січня, відбулось урочисте вручення ключів від придбаних квартир Судюк Яні, випускниці Володимир-Волинської школи-інтернату, та Скубченко Надії, учениці ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти".
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Так, сьогодні, 29 січня, відбулось урочисте вручення ключів від придбаних квартир Судюк Яні, випускниці Володимир-Волинської школи-інтернату, та Скубченко Надії, учениці ДНЗ "Нововолинський центр професійно-технічної освіти".
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