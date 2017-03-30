У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО

У Луцьку біля Стенду Героїв кілька десятків людей зібралися вшанувати пам'ять юнаків, які загинули у бою під Крутами. Тут влаштували символічний флешмоб – під час оголошення імен загиблих крутянців під звук пострілу падали молоді юнаки.Акція відбулася 29 січня.Очільник «Національного альянсу»зауважив, що приклад юних воїнів-крутянців - це взірець справжньої мужності та доблесті. Також він провів паралель між подіями давнини та сучасності.«Знову ситуація схожа, знову, прикриваючись різними гаслами нашу країну шматок за шматком намагаються відірвати. Приклад крутянців є прикладом для наступних майбутніх поколінь», - додав чоловік. Відтак, боротьба триває, і як і 100 років тому нині країна втрачає молодих хлопців, які йдуть боронити її від ворога.«В цей час потрібна мобілізація всього народу, чітке розуміння того, що боротьба триває, і вона тут, вона поруч, не десь далеко. Ми заплатили за це молодими хлопцями свого часу, за зараз знову платимо. Тому треба пам’ятати і діяти заради перемоги», - наголосив очільник «Національного Альянс».Опісля згадали імена тих студентів та школярів, які у бою загинув на станції Крути. Під імпровізовані постріли після виголошення кожного прізвища просто у натовпі падав молодий хлопець. Тоді пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та всі перемістилися углиб Театарального майдану, де вже палав розміщений на бруківці тризуб. Його підпалили під символічну композицію «На Аскольдовій могилі». Згодом усі, хто долучився до акції, спільно виконали державний гімн.Аби запобігти непередбаченим випадкам, на театральний майдан завчасу прибула машина ДСНС та поліції.