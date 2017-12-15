Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Сьогодні, 19:55
Мільйонний контракт про розповсюдження волинського продукту на території Німеччини підписано з компанією «Maxifood».
В рамках робочого візиту, директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко зустрівся з керівником підприємства Денисом Шмаровим та оглянув завантажження машин, що повезуть волинську горілку до Німеччини, повідомляє Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Луцький МПД ДП «Укрспирт» пережив важкі часи. Було і таке, що на півроку чи на рік зупинялося виробництво. На сьогоднішній день підприємство живе новим життям. «Вже три роки підряд завод працює в більш-менш стабільному режимі. За останніх півроку спиртзавод 100-відсотково виконує планові показники, а подекуди і перевищує їх, - розповів Денис Шмаров. - Для прикладу, у січні Луцький МПД ДП «Укрспирт» виконав план на 120%. Тобто, у січні цього року на горілчані компанії було реалізовано близько 60 тис. декалітрів (600 тонн) спирту. А ще цього ж місяця було представлено нові торгові марки алкоголю, який має стати візитівкою краю та відродити на Волині найкращі традиції галузі - ТМ «Старожитня» та «Наша Воля».
Сьогодні, вперше за історію існування Луцького МПД ДП «Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують за кордон, – у Німеччину.
Було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.
Передбачається, що горілка буде орієнтована на українську, російську, польську, румунську діаспору, а також на німців. Такої домовленості досягнуто під час зустрічі керівника компанії «Maxifood» із керівником ДП «Укрспирт» Юрієм Лучечком у Києві.
З німецької сторони уже створена фокус-команда, яка буде займатися розповсюдженням горілки ТМ «Старожитня» по усіх торгових мережах країни.
«Плануємо до кінця 2018 року вийти на експорт 10 машин в місяць (100 тонн горілки). Це буде велика перемога для нашого підприємства», – наголосив Денис Шмаров.
Горілка ТМ «Старожитня» також буде реалізуватися на внутрішньому ринку. Юрієм Лучечком було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.
А ще, Денис Шмаров зазначив, що цього року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» планується повністю оновити горілчаний та спиртовий цехи. Уже закуплене нове обладнання.
Спирт виробництва Луцького МПД ДП «Укрспирт» входить у п’ятірку найкращих спиртів України.На заводі замкнутий цикл виробництва продукції: від спирту, до готових горілчаних виробів. Це унікальне державне підприємство, єдине у своєму роді, куди завозиться зерно, а на виході отримують фасовану у пляшки горілку.
Юрій Горбенко побажав команді заводу досягнути успіхів у намічених планах. «Розвиток місцевих виробників надважливий для економіки рідного краю та благополуччя наших співвітчизників. Адже, це – не лише стабільні надходження у бюджет області, а й створення робочих місць для місцевих жителів», – резюмував очільник головного аграрного відомства області.
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В рамках робочого візиту, директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко зустрівся з керівником підприємства Денисом Шмаровим та оглянув завантажження машин, що повезуть волинську горілку до Німеччини, повідомляє Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.
Луцький МПД ДП «Укрспирт» пережив важкі часи. Було і таке, що на півроку чи на рік зупинялося виробництво. На сьогоднішній день підприємство живе новим життям. «Вже три роки підряд завод працює в більш-менш стабільному режимі. За останніх півроку спиртзавод 100-відсотково виконує планові показники, а подекуди і перевищує їх, - розповів Денис Шмаров. - Для прикладу, у січні Луцький МПД ДП «Укрспирт» виконав план на 120%. Тобто, у січні цього року на горілчані компанії було реалізовано близько 60 тис. декалітрів (600 тонн) спирту. А ще цього ж місяця було представлено нові торгові марки алкоголю, який має стати візитівкою краю та відродити на Волині найкращі традиції галузі - ТМ «Старожитня» та «Наша Воля».
Сьогодні, вперше за історію існування Луцького МПД ДП «Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують за кордон, – у Німеччину.
Було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.
Передбачається, що горілка буде орієнтована на українську, російську, польську, румунську діаспору, а також на німців. Такої домовленості досягнуто під час зустрічі керівника компанії «Maxifood» із керівником ДП «Укрспирт» Юрієм Лучечком у Києві.
З німецької сторони уже створена фокус-команда, яка буде займатися розповсюдженням горілки ТМ «Старожитня» по усіх торгових мережах країни.
«Плануємо до кінця 2018 року вийти на експорт 10 машин в місяць (100 тонн горілки). Це буде велика перемога для нашого підприємства», – наголосив Денис Шмаров.
Горілка ТМ «Старожитня» також буде реалізуватися на внутрішньому ринку. Юрієм Лучечком було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.
А ще, Денис Шмаров зазначив, що цього року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» планується повністю оновити горілчаний та спиртовий цехи. Уже закуплене нове обладнання.
Спирт виробництва Луцького МПД ДП «Укрспирт» входить у п’ятірку найкращих спиртів України.На заводі замкнутий цикл виробництва продукції: від спирту, до готових горілчаних виробів. Це унікальне державне підприємство, єдине у своєму роді, куди завозиться зерно, а на виході отримують фасовану у пляшки горілку.
Юрій Горбенко побажав команді заводу досягнути успіхів у намічених планах. «Розвиток місцевих виробників надважливий для економіки рідного краю та благополуччя наших співвітчизників. Адже, це – не лише стабільні надходження у бюджет області, а й створення робочих місць для місцевих жителів», – резюмував очільник головного аграрного відомства області.
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