Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО





В рамках робочого візиту, директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко зустрівся з керівником підприємства Денисом Шмаровим та оглянув завантажження машин, що повезуть волинську горілку до Німеччини, повідомляє



Луцький МПД ДП «Укрспирт» пережив важкі часи. Було і таке, що на півроку чи на рік зупинялося виробництво. На сьогоднішній день підприємство живе новим життям. «Вже три роки підряд завод працює в більш-менш стабільному режимі. За останніх півроку спиртзавод 100-відсотково виконує планові показники, а подекуди і перевищує їх, - розповів Денис Шмаров. - Для прикладу, у січні Луцький МПД ДП



Сьогодні, вперше за історію існування Луцького МПД ДП «Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують за кордон, – у Німеччину.

Було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.



Передбачається, що горілка буде орієнтована на українську, російську, польську, румунську діаспору, а також на німців. Такої домовленості досягнуто під час зустрічі керівника компанії «Maxifood» із керівником ДП Юрієм Лучечком у Києві.



З німецької сторони уже створена фокус-команда, яка буде займатися розповсюдженням горілки ТМ «Старожитня» по усіх торгових мережах країни.



«Плануємо до кінця 2018 року вийти на експорт 10 машин в місяць (100 тонн горілки). Це буде велика перемога для нашого підприємства», – наголосив Денис Шмаров.



Горілка ТМ «Старожитня» також буде реалізуватися на внутрішньому ринку. Юрієм Лучечком було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.



А ще, Денис Шмаров зазначив, що цього року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» планується повністю оновити горілчаний та спиртовий цехи. Уже закуплене нове обладнання.



Спирт виробництва Луцького МПД ДП



Юрій Горбенко побажав команді заводу досягнути успіхів у намічених планах. «Розвиток місцевих виробників надважливий для економіки рідного краю та благополуччя наших співвітчизників. Адже, це – не лише стабільні надходження у бюджет області, а й створення робочих місць для місцевих жителів», – резюмував очільник головного аграрного відомства області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мільйонний контракт про розповсюдження волинського продукту на території Німеччини підписано з компанією «Maxifood».В рамках робочого візиту, директор департаменту агропромислового розвиткузустрівся з керівником підприємствата оглянув завантажження машин, що повезуть волинську горілку до Німеччини, повідомляє Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації Луцький МПД ДП «Укрспирт» пережив важкі часи. Було і таке, що на півроку чи на рік зупинялося виробництво. На сьогоднішній день підприємство живе новим життям. «Вже три роки підряд завод працює в більш-менш стабільному режимі. За останніх півроку спиртзавод 100-відсотково виконує планові показники, а подекуди і перевищує їх, - розповів Денис Шмаров. - Для прикладу, у січні Луцький МПД ДП «Укрспирт» виконав план на 120%. Тобто, у січні цього року на горілчані компанії було реалізовано близько 60 тис. декалітрів (600 тонн) спирту. А ще цього ж місяця було представлено нові торгові марки алкоголю, який має стати візитівкою краю та відродити на Волині найкращі традиції галузі - ТМ «Старожитня» та «Наша Воля».Сьогодні, вперше за історію існування Луцького МПД ДП «Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують за кордон, – у Німеччину.Було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.Передбачається, що горілка буде орієнтована на українську, російську, польську, румунську діаспору, а також на німців. Такої домовленості досягнуто під час зустрічі керівника компанії «Maxifood» із керівником ДП «Укрспирт» у Києві.З німецької сторони уже створена фокус-команда, яка буде займатися розповсюдженням горілки ТМ «Старожитня» по усіх торгових мережах країни.«Плануємо до кінця 2018 року вийти на експорт 10 машин в місяць (100 тонн горілки). Це буде велика перемога для нашого підприємства», – наголосив Денис Шмаров.Горілка ТМ «Старожитня» також буде реалізуватися на внутрішньому ринку. Юрієм Лучечком було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.А ще, Денис Шмаров зазначив, що цього року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» планується повністю оновити горілчаний та спиртовий цехи. Уже закуплене нове обладнання.Спирт виробництва Луцького МПД ДП «Укрспирт» входить у п’ятірку найкращих спиртів України.На заводі замкнутий цикл виробництва продукції: від спирту, до готових горілчаних виробів. Це унікальне державне підприємство, єдине у своєму роді, куди завозиться зерно, а на виході отримують фасовану у пляшки горілку.Юрій Горбенко побажав команді заводу досягнути успіхів у намічених планах. «Розвиток місцевих виробників надважливий для економіки рідного краю та благополуччя наших співвітчизників. Адже, це – не лише стабільні надходження у бюджет області, а й створення робочих місць для місцевих жителів», – резюмував очільник головного аграрного відомства області.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію