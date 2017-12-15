вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО

Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Мільйонний контракт про розповсюдження волинського продукту на території Німеччини підписано з компанією «Maxifood».

В рамках робочого візиту, директор департаменту агропромислового розвитку Юрій Горбенко зустрівся з керівником підприємства Денисом Шмаровим та оглянув завантажження машин, що повезуть волинську горілку до Німеччини, повідомляє Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації.

Луцький МПД ДП «Укрспирт» пережив важкі часи. Було і таке, що на півроку чи на рік зупинялося виробництво. На сьогоднішній день підприємство живе новим життям. «Вже три роки підряд завод працює в більш-менш стабільному режимі. За останніх півроку спиртзавод 100-відсотково виконує планові показники, а подекуди і перевищує їх, - розповів Денис Шмаров. - Для прикладу, у січні Луцький МПД ДП «Укрспирт» виконав план на 120%. Тобто, у січні цього року на горілчані компанії було реалізовано близько 60 тис. декалітрів (600 тонн) спирту. А ще цього ж місяця було представлено нові торгові марки алкоголю, який має стати візитівкою краю та відродити на Волині найкращі традиції галузі - ТМ «Старожитня» та «Наша Воля».

Сьогодні, вперше за історію існування Луцького МПД ДП «Укрспирт», горілку ТМ «Старожитня» експортують за кордон, – у Німеччину.
Було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.

Передбачається, що горілка буде орієнтована на українську, російську, польську, румунську діаспору, а також на німців. Такої домовленості досягнуто під час зустрічі керівника компанії «Maxifood» із керівником ДП «Укрспирт» Юрієм Лучечком у Києві.

З німецької сторони уже створена фокус-команда, яка буде займатися розповсюдженням горілки ТМ «Старожитня» по усіх торгових мережах країни.

«Плануємо до кінця 2018 року вийти на експорт 10 машин в місяць (100 тонн горілки). Це буде велика перемога для нашого підприємства», – наголосив Денис Шмаров.

Горілка ТМ «Старожитня» також буде реалізуватися на внутрішньому ринку. Юрієм Лучечком було анонсовано про плани зайняти 5% внутрішнього ринку виробництва всієї горілки в країні.

А ще, Денис Шмаров зазначив, що цього року на Луцькому МПД ДП «Укрспирт» планується повністю оновити горілчаний та спиртовий цехи. Уже закуплене нове обладнання.

Спирт виробництва Луцького МПД ДП «Укрспирт» входить у п’ятірку найкращих спиртів України.На заводі замкнутий цикл виробництва продукції: від спирту, до готових горілчаних виробів. Це унікальне державне підприємство, єдине у своєму роді, куди завозиться зерно, а на виході отримують фасовану у пляшки горілку.

Юрій Горбенко побажав команді заводу досягнути успіхів у намічених планах. «Розвиток місцевих виробників надважливий для економіки рідного краю та благополуччя наших співвітчизників. Адже, це – не лише стабільні надходження у бюджет області, а й створення робочих місць для місцевих жителів», – резюмував очільник головного аграрного відомства області.

Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: горілка, Німеччина, Укрспирт, Старожитня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьк очима змії: унікальні фото
Луцькому депутату вимагають догану
Розповіли про стан здоров’я Настусі Абрамчук. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
BlaBlaCar змінює алгоритм пошуку попутників
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 31 січня
Сьогодні, 20:00
Волинську горілку експортуватимуть у Німеччину. ФОТО
Сьогодні, 19:55
Відоме волинське ток-шоу змінює ефірний час
Сьогодні, 19:45
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 січня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
У Луцьку запустили виробництво нової горілки У Луцьку запустили виробництво нової горілки
15 грудень, 2017, 15:49
Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини Ковельські діти поїдуть на відпочинок до Німеччини
05 січень, 23:04
Волинь може стати майданчиком для «алкогольного» експорту в Європу Волинь може стати майданчиком для «алкогольного» експорту в Європу
16 грудень, 2017, 10:47
На Волині розвиватимуть спиртогорілчану галузь На Волині розвиватимуть спиртогорілчану галузь
16 грудень, 2017, 01:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У центрі Луцька запалав великий тризуб. ФОТО
29 січень, 18:10
 5
Луцьк очима змії: унікальні фото
Сьогодні, 13:38
 2
У місті на Волині влаштовують смолоскипний марш
29 січень, 16:18
 2
«Доброволець-2018» - змагання, яке під силу не кожному. ВІДЕО
29 січень, 15:44
 2
Українці запустили крилату ракету наземного базування
Сьогодні, 18:20
 1
Медіа
відео
1/8