Аварія тролейбуса та маршруток у Луцьку: подробиці від поліції. ФОТО





Подробиці ДТП повідомили в прес-службі патрульної поліції Волині.



Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, близько 12 години на зупинці в центрі міста



Водій тролейбуса, здійснюючи обгін «маршрутки», не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з нею. Від удару «маршрутка» №47 зіткнулась з «маршруткою» №19.



Пасажир одного з маршрутних таксі отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Далі подією займалась СОГ (слідчо-оперативна група), оскільки ДТП – з потерпілим.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В аварії транспортних засобів в центрі Луцька постраждав пасажир, якого госпіталізували.Подробиці ДТП повідомили в прес-службі патрульної поліції Волині.Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, близько 12 години на зупинці в центрі міста трапилась ДТП за участю тролейбуса і 2 маршрутних транспортних засобів.Водій тролейбуса, здійснюючи обгін «маршрутки», не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з нею. Від удару «маршрутка» №47 зіткнулась з «маршруткою» №19.Пасажир одного з маршрутних таксі отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Далі подією займалась СОГ (слідчо-оперативна група), оскільки ДТП – з потерпілим.

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