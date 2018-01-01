Аварія тролейбуса та маршруток у Луцьку: подробиці від поліції. ФОТО
Сьогодні, 16:06
В аварії транспортних засобів в центрі Луцька постраждав пасажир, якого госпіталізували.
Подробиці ДТП повідомили в прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, близько 12 години на зупинці в центрі міста трапилась ДТП за участю тролейбуса і 2 маршрутних транспортних засобів.
Водій тролейбуса, здійснюючи обгін «маршрутки», не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з нею. Від удару «маршрутка» №47 зіткнулась з «маршруткою» №19.
Пасажир одного з маршрутних таксі отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Далі подією займалась СОГ (слідчо-оперативна група), оскільки ДТП – з потерпілим.
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Подробиці ДТП повідомили в прес-службі патрульної поліції Волині.
Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, близько 12 години на зупинці в центрі міста трапилась ДТП за участю тролейбуса і 2 маршрутних транспортних засобів.
Водій тролейбуса, здійснюючи обгін «маршрутки», не дотримався бокового інтервалу та зіткнувся з нею. Від удару «маршрутка» №47 зіткнулась з «маршруткою» №19.
Пасажир одного з маршрутних таксі отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. Далі подією займалась СОГ (слідчо-оперативна група), оскільки ДТП – з потерпілим.
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Коментарі 1
зупинка маршруток біля ЦУМа (зупиняються на повороті) - предтеча аваріям!
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