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У Луцьку депутат пропонує обстежити маршрутки

У Луцьку депутат пропонує обстежити маршрутки
Депутат Анна Мовяк пропонує перевірити стан маршруток міста перед тим, як підвищувати вартість проїзду у них.

Про це йшлося під час засідання сесії міської ради 31 січня.

Директор департаменту економічної політики Олександр Озінович розповів, що наразі опрацьовують документи, подані перевізниками щодо підвищення тарифу на проїзд. Також ведеться обстеження пасажиропотоку. Цей проект був включений у перелік питань, які розгляне виконком. Після того проект опублікують на сайті міської ради та винесуть на громадське обговорення.

«Багато людей нарікають на стан маршруток. Це одне з основних нарікань, чому люди не хочуть платити більше. Чому не обстежити стан цих маршруток?» - запитала Мовяк.

У відповідь їй повідомили, що ця дія буде проведена відповідними органами.

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Коментарі 1
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всі вони візочки на колесиках - вальцманки. Ніяких умов безпеки і комфорту - для бидла.
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