Ситуація плачевна, - медики про онкологію на Волині





Про це йшлося сьогодні, 2 лютого, під час прес-конференції у Волинському обласному онкологічному диспансері з нагоди Міжнародного дня боротьби з раком, - пише



Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністрації Валерій Руцький розповів, що для України тема раку звучить неймовірно гостро. Так, за статистикою щогодини від раку вмирає 10 людей.



Натомість головний лікар онкодиспансеру Юрій Малімон розповів, що на Волині у 2017 році зареєстрували 2720 випадків вперше діагностованого раку, а це – 7 випадків щоденно.



«Ситуація справді плачевна», – висловився з цього приводу Валерій Руцький.



Він додав, що особливо невтішна картина щодо раку – у сільській місцевості. Адже найчастіше у селян виявляють рак вже на третій та четвертій стадіях, коли його дуже важко, а часто й неможливо вилікувати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні щорічно реєструють понад 160 тисяч первинних хворих на рак. А кожен п’ятдесятий українець нині страждає від онкологічного захворювання.Про це йшлося сьогодні, 2 лютого, під час прес-конференції у Волинському обласному онкологічному диспансері з нагоди Міжнародного дня боротьби з раком, - пише Волинська правда Заступник начальника управління охорони здоров’я Волинської облдержадміністраціїрозповів, що для України тема раку звучить неймовірно гостро. Так, за статистикою щогодини від раку вмирає 10 людей.Натомість головний лікар онкодиспансерурозповів, що на Волині у 2017 році зареєстрували 2720 випадків вперше діагностованого раку, а це – 7 випадків щоденно.«Ситуація справді плачевна», – висловився з цього приводу Валерій Руцький.Він додав, що особливо невтішна картина щодо раку – у сільській місцевості. Адже найчастіше у селян виявляють рак вже на третій та четвертій стадіях, коли його дуже важко, а часто й неможливо вилікувати.

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