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Села під Луцьком на фото сто років тому

Села під Луцьком на фото сто років тому
У продовження наших попередніх знахідок світлин Волині часів Першої світової війни, сьогодні для читачів Волиньpost, ми підготували фотоекскурс в минуле двох сіл сучасного Луцького району – Ботин та Боратин.

Представлені світлини датуються 1914-1918 роками і знаходяться в колекції Австрійського державного архіву.

Якщо повернутись до історичних подій, які відбувались сто років тому на Волині, то до грудня 1917 року й підписання перемир’я на Східному фронті активних бойових дій на території сучасної Волині не велося, а в період січня-лютого 1918 року фронт остаточно розпався. Вже в лютому 1918 року німецькі та австро-угорські війська продовжили операції по окупації східних територій. Волинь повністю перейшла під контроль країн Центрального блоку.

Чим цікаві представлені фото для сучасних волинян? По-перше, окрім присутніх на них солдат, можемо побачити багато місцевих жителів тогочасного Луцького повіту Волинської губернії. Можливо, навіть хтось впізнає своїх родичів, якщо вони проживали в вищезгаданих селах.
Попередні публікації по темі можете переглянути за посиланням: «Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО», «Велика Волинь під час Першої світової війни на фото», «Раритетні фото Володимира-Волинського».

Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Ботин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.
Село Боратин (Луцький район), 1914-1918 рр.


Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко

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Теги: історія, Боратин, фото
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