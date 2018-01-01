Села під Луцьком на фото сто років тому
Сьогодні, 20:11
У продовження наших попередніх знахідок світлин Волині часів Першої світової війни, сьогодні для читачів Волиньpost, ми підготували фотоекскурс в минуле двох сіл сучасного Луцького району – Ботин та Боратин.
Представлені світлини датуються 1914-1918 роками і знаходяться в колекції Австрійського державного архіву.
Якщо повернутись до історичних подій, які відбувались сто років тому на Волині, то до грудня 1917 року й підписання перемир’я на Східному фронті активних бойових дій на території сучасної Волині не велося, а в період січня-лютого 1918 року фронт остаточно розпався. Вже в лютому 1918 року німецькі та австро-угорські війська продовжили операції по окупації східних територій. Волинь повністю перейшла під контроль країн Центрального блоку.
Чим цікаві представлені фото для сучасних волинян? По-перше, окрім присутніх на них солдат, можемо побачити багато місцевих жителів тогочасного Луцького повіту Волинської губернії. Можливо, навіть хтось впізнає своїх родичів, якщо вони проживали в вищезгаданих селах.
Попередні публікації по темі можете переглянути за посиланням: «Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО», «Велика Волинь під час Першої світової війни на фото», «Раритетні фото Володимира-Волинського».
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
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Представлені світлини датуються 1914-1918 роками і знаходяться в колекції Австрійського державного архіву.
Якщо повернутись до історичних подій, які відбувались сто років тому на Волині, то до грудня 1917 року й підписання перемир’я на Східному фронті активних бойових дій на території сучасної Волині не велося, а в період січня-лютого 1918 року фронт остаточно розпався. Вже в лютому 1918 року німецькі та австро-угорські війська продовжили операції по окупації східних територій. Волинь повністю перейшла під контроль країн Центрального блоку.
Чим цікаві представлені фото для сучасних волинян? По-перше, окрім присутніх на них солдат, можемо побачити багато місцевих жителів тогочасного Луцького повіту Волинської губернії. Можливо, навіть хтось впізнає своїх родичів, якщо вони проживали в вищезгаданих селах.
Попередні публікації по темі можете переглянути за посиланням: «Волинське село в роки Першої світової війни. ФОТО», «Велика Волинь під час Першої світової війни на фото», «Раритетні фото Володимира-Волинського».
Фото - Österreichisches Staatsarchiv
Текст - Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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