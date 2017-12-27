Тепловізійне обстеження – дивимося інфрачервоним зором*
Сьогодні, 09:44
В час, коли енергоресурси дорожчають, гостро постає питання зменшення їх споживання, не жертвуючи при цьому комфортом власного будинку.
Сучасні технології дозволяють визначити місця понаднормових тепловтрат будівлі, даючи можливість провести правильну модернізацію і вийти на розумний рівень енергоспоживання.
До таких технологій відноситься тепловізійна зйомка. Тепловізор – прилад, що сприймає невидиме інфрачервоне (теплове) випромінювання і перетворює його у видиме на екран і кольорове зображення.
На термограмі видно, як на фоні холодного неба (темно-синій колір) гарячі гази вириваються із сопла турбореактивного двигуна винищувача.
Отримана картинка тепловізійного обстеження демонструє місце і рівень теплових втрат.
На термограмі червоним кольором виділене місце понаднормових тепловтрат внаслідок замокання утеплювача на покрівлі та верхньої частини фронтону будинку, а також вікна як звичне джерело підвищених тепловтрат.
Тепловізійне обстеження дозволяє:
- проконтролювати роботу теплоізоляції будинку;
- виявити місця появи конденсату на внутрішніх поверхнях приміщення;
- розрахувати необхідну кількість і підібрати тип утеплювача;
- виявити засмічення опалювальних систем;
- виявити місця протікання дахів і труб;
- визначити наявність, розмір і джерело тріщин у стінах;
- визначити неякісну установку віконних і дверних блоків;
- проконтролювати герметичність віконних склопакетів;
- знайти причину підвищеної вологості або сухості клімату всередині будівлі;
- відстежити стан електропроводки для усунення слабких контактів, які можуть викликати пожежу при нагріванні від навантажень;
- знайти місця проживання гризунів та інших небажаних співмешканців.
Приклади термограм
Знаючи проблемні місця будівлі, а також провівши необхідні заходи з модернізації, в деяких випадках можна досягти економії до 60-70% коштів, що зараз йдуть на опалення, особливо це стосується старого житлового фонду, хоча з практики проведення таких обстежень нинішні новобудови, як багатоквартирні, так і індивідуальне житло, мають значну кількість недоліків, що провокують понаднормове енергоспоживання.
Також ця технологія широко використовується в сучасній медицині, дозволяє спеціалісту побачити те, що не видно «неозброєним» оком!
Цікавить технологія тепловізійної зйомки? Більше деталей Ви можете дізнатись на сайті https://energoaydut.jimdo.com/, на гілці форуму форуму https://board.lutsk.ua/topic/169563-energoaudit-budinkiv-kvartir-teploviziyne-obstezhennya/ або за телефоном +380509012070
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Сучасні технології дозволяють визначити місця понаднормових тепловтрат будівлі, даючи можливість провести правильну модернізацію і вийти на розумний рівень енергоспоживання.
До таких технологій відноситься тепловізійна зйомка. Тепловізор – прилад, що сприймає невидиме інфрачервоне (теплове) випромінювання і перетворює його у видиме на екран і кольорове зображення.
На термограмі видно, як на фоні холодного неба (темно-синій колір) гарячі гази вириваються із сопла турбореактивного двигуна винищувача.
Отримана картинка тепловізійного обстеження демонструє місце і рівень теплових втрат.
На термограмі червоним кольором виділене місце понаднормових тепловтрат внаслідок замокання утеплювача на покрівлі та верхньої частини фронтону будинку, а також вікна як звичне джерело підвищених тепловтрат.
Тепловізійне обстеження дозволяє:
- проконтролювати роботу теплоізоляції будинку;
- виявити місця появи конденсату на внутрішніх поверхнях приміщення;
- розрахувати необхідну кількість і підібрати тип утеплювача;
- виявити засмічення опалювальних систем;
- виявити місця протікання дахів і труб;
- визначити наявність, розмір і джерело тріщин у стінах;
- визначити неякісну установку віконних і дверних блоків;
- проконтролювати герметичність віконних склопакетів;
- знайти причину підвищеної вологості або сухості клімату всередині будівлі;
- відстежити стан електропроводки для усунення слабких контактів, які можуть викликати пожежу при нагріванні від навантажень;
- знайти місця проживання гризунів та інших небажаних співмешканців.
Приклади термограм
Знаючи проблемні місця будівлі, а також провівши необхідні заходи з модернізації, в деяких випадках можна досягти економії до 60-70% коштів, що зараз йдуть на опалення, особливо це стосується старого житлового фонду, хоча з практики проведення таких обстежень нинішні новобудови, як багатоквартирні, так і індивідуальне житло, мають значну кількість недоліків, що провокують понаднормове енергоспоживання.
Також ця технологія широко використовується в сучасній медицині, дозволяє спеціалісту побачити те, що не видно «неозброєним» оком!
Цікавить технологія тепловізійної зйомки? Більше деталей Ви можете дізнатись на сайті https://energoaydut.jimdo.com/, на гілці форуму форуму https://board.lutsk.ua/topic/169563-energoaudit-budinkiv-kvartir-teploviziyne-obstezhennya/ або за телефоном +380509012070
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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