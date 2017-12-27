Тепловізійне обстеження – дивимося інфрачервоним зором*





Сучасні технології дозволяють визначити місця понаднормових тепловтрат будівлі, даючи можливість провести правильну модернізацію і вийти на розумний рівень енергоспоживання.



До таких технологій відноситься тепловізійна зйомка. Тепловізор – прилад, що сприймає невидиме інфрачервоне (теплове) випромінювання і перетворює його у видиме на екран і кольорове зображення.



Тепловізійне обстеження



На термограмі видно, як на фоні холодного неба (темно-синій колір) гарячі гази вириваються із сопла турбореактивного двигуна винищувача.



Отримана картинка тепловізійного обстеження демонструє місце і рівень теплових втрат.



Тепловізійне обстеження



На термограмі червоним кольором виділене місце понаднормових тепловтрат внаслідок замокання утеплювача на покрівлі та верхньої частини фронтону будинку, а також вікна як звичне джерело підвищених тепловтрат.



Тепловізійне обстеження дозволяє:

- проконтролювати роботу теплоізоляції будинку;

- виявити місця появи конденсату на внутрішніх поверхнях приміщення;

- розрахувати необхідну кількість і підібрати тип утеплювача;

- виявити засмічення опалювальних систем;

- виявити місця протікання дахів і труб;

- визначити наявність, розмір і джерело тріщин у стінах;

- визначити неякісну установку віконних і дверних блоків;

- проконтролювати герметичність віконних склопакетів;

- знайти причину підвищеної вологості або сухості клімату всередині будівлі;

- відстежити стан електропроводки для усунення слабких контактів, які можуть викликати пожежу при нагріванні від навантажень;

- знайти місця проживання гризунів та інших небажаних співмешканців.



Приклади термограм



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Знаючи проблемні місця будівлі, а також провівши необхідні заходи з модернізації, в деяких випадках можна досягти економії до 60-70% коштів, що зараз йдуть на опалення, особливо це стосується старого житлового фонду, хоча з практики проведення таких обстежень нинішні новобудови, як багатоквартирні, так і індивідуальне житло, мають значну кількість недоліків, що провокують понаднормове енергоспоживання.



Також ця технологія широко використовується в сучасній медицині, дозволяє спеціалісту побачити те, що не видно «неозброєним» оком!



Тепловізійне обстеження



Цікавить технологія тепловізійної зйомки? Більше деталей Ви можете дізнатись на сайті

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В час, коли енергоресурси дорожчають, гостро постає питання зменшення їх споживання, не жертвуючи при цьому комфортом власного будинку.Сучасні технології дозволяють визначити місця понаднормових тепловтрат будівлі, даючи можливість провести правильну модернізацію і вийти на розумний рівень енергоспоживання.До таких технологій відноситься тепловізійна зйомка. Тепловізор – прилад, що сприймає невидиме інфрачервоне (теплове) випромінювання і перетворює його у видиме на екран і кольорове зображення.На термограмі видно, як на фоні холодного неба (темно-синій колір) гарячі гази вириваються із сопла турбореактивного двигуна винищувача.Отримана картинка тепловізійного обстеження демонструє місце і рівень теплових втрат.На термограмі червоним кольором виділене місце понаднормових тепловтрат внаслідок замокання утеплювача на покрівлі та верхньої частини фронтону будинку, а також вікна як звичне джерело підвищених тепловтрат.Тепловізійне обстеження дозволяє:- проконтролювати роботу теплоізоляції будинку;- виявити місця появи конденсату на внутрішніх поверхнях приміщення;- розрахувати необхідну кількість і підібрати тип утеплювача;- виявити засмічення опалювальних систем;- виявити місця протікання дахів і труб;- визначити наявність, розмір і джерело тріщин у стінах;- визначити неякісну установку віконних і дверних блоків;- проконтролювати герметичність віконних склопакетів;- знайти причину підвищеної вологості або сухості клімату всередині будівлі;- відстежити стан електропроводки для усунення слабких контактів, які можуть викликати пожежу при нагріванні від навантажень;- знайти місця проживання гризунів та інших небажаних співмешканців.Знаючи проблемні місця будівлі, а також провівши необхідні заходи з модернізації, в деяких випадках можна досягти економії до 60-70% коштів, що зараз йдуть на опалення, особливо це стосується старого житлового фонду, хоча з практики проведення таких обстежень нинішні новобудови, як багатоквартирні, так і індивідуальне житло, мають значну кількість недоліків, що провокують понаднормове енергоспоживання.Також ця технологія широко використовується в сучасній медицині, дозволяє спеціалісту побачити те, що не видно «неозброєним» оком!Цікавить технологія тепловізійної зйомки? Більше деталей Ви можете дізнатись на сайті https://energoaydut.jimdo.com/ , на гілці форуму форуму https://board.lutsk.ua/topic/169563-energoaudit-budinkiv-kvartir-teploviziyne-obstezhennya/ або за телефоном +380509012070

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