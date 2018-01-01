Гунчик просить «дорожників» бути готовими до снігопадів

Голова Волинської ОДАдав доручення облавтодору бути у повній готовності до складних погодних умов.Про це йшлося 5 лютого під час оперативної наради.За його словами, ситуація на дорогах області непроста, снігопади змінюються ожеледицями і навпаки. Тому він звернувся до облавтодору та загалом усіх служб, які впливають на нормальний рух на дорогах, з проханням активно працювати.Гунчик сказав, що має бути готовність №1 в населених пунктах, на дорогах, пішохідних доріжках тощо. Він зазначив, що працівники ДСНС активно моніторять зміну погодних умов і у разі необхідності надають допомогу водіям та іншим людям, які цього потребують.Окремо Володимир Гунчик звернувся до водіїв, попросивши їх бути обережними.