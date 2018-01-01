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Зарплата лучан – найнижча на Волині

Зарплата лучан – найнижча на Волині
За 9 місяців 2017 року заробітна плата лучан була найнижчою в області.

Про це йшлося 7 лютого під час засідання виконкому міської ради.

За словами директора департаменту економічної політики Олександра Озіновича, цей показник становить на 7 гривень менше, ніж в області. Так, обсяг середньомісячної заробітної плати становив 5 971 грн., в області – 5 978 грн., у Луцькому районі – 7 894 грн.

Член виконкому Михайло Щур розповів, що це вкрай негативний результат.

«Це означає, що місто вже не є взірцем розвитку. Наші села починають домінувати над нами. Я не можу з цим змиритись, що ми констатуємо цей факт», - сказав він.

Також мова йшла про те, що не всі підприємства працевлаштовують людей офіційно, тож податкова не може вивести точну цифру середньої зарплати.

Натомість Олександр Серватович сказав, що не завжди луцькі підприємства поповнюють бюджети міста. Він навів приклад заводу «Кромберг енд Шуберт», який звозить працівників з різних частин області і відповідно туди сплачує податки.

В цілому заробітна плата в Луцьку зросла на 36,1% у порівнянні із відповідним періодом минулого року. Разом із тим, у Луцьку зросла заборгованість з виплати заробітної плати.

Відповідно до звіту виконання програми економічного і соціального розвитку Луцька за 2017 рік, борг збільшився у 4,7 раза. На 1 січня він становив 4 908 тис. грн., а це 25,6% від загальнообласного боргу.

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Теги: гроші
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Коментарі 1
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Тому що лучанаи це бидло ні Міського голови ні Голови обл ради. Про що можна ще говорити. Яка заробітна плата уже пенсією подавилися.
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